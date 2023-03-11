Байден та фон дер Ляєн обговорюють Україну у США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Президент США Джо Байден приймає у Білому Домі президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн. У Білому домі кажуть: лідери обговорюють потужну співпрацю між Сполученими Штатами і ЄС для підтримки України та роботу над запровадженням жорстких санкцій проти Росії за її агресію.