Байден та фон дер Ляєн обговорюють Україну у США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Президент США Джо Байден приймає у Білому Домі президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн. У Білому домі кажуть: лідери обговорюють потужну співпрацю між Сполученими Штатами і ЄС для підтримки України та роботу над запровадженням жорстких санкцій проти Росії за її агресію.
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