Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Студія Вашингтон

Байден та фон дер Ляєн обговорюють Україну у США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Байден та фон дер Ляєн обговорюють Україну у США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Embed
Байден та фон дер Ляєн обговорюють Україну у США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

No media source currently available

0:00 0:04:59 0:00
Direct link

Сьогодні в Студії Вашингтон. Президент США Джо Байден приймає у Білому Домі президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн. У Білому домі кажуть: лідери обговорюють потужну співпрацю між Сполученими Штатами і ЄС для підтримки України та роботу над запровадженням жорстких санкцій проти Росії за її агресію.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG