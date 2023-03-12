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Чи зможе Росія втягнути М'янму у війну в Україні?
Росія намагається придбати зброю "будь-де" для війни в Україні, серед іншого, йдеться про країни Південно-Східної Азії, як М'янма. Про це в інтерв'ю Голосу Америки заявив керівник української військової розвідки Кирило Буданов.
Хоча зараз "майже єдиною країною, яка насправді передає більш-менш серйозні озброєння, є Іран", "є певні намагання купити через треті країни - більш-менш масштабно ввезти озброєння. Зараз пробують з М'янмою. Що з цього вийде, побачимо з часом", - сказав Буданов.
Хунта М'янми відкинула звинувачення. Речник хунти М'янми генерал-майор Зау Мін Тун сказав бірманській службі Голосу Америки телефоном у середу: "Росія - це країна, яка продає зброю світу. Таке звинувачення неможливе і нелогічне". Він відмовився від подальших коментарів на цю тему.
Яданар Маунг, речник правозахисної групи Justice for Myanmar (JFM) сказав у заяві для Голосу Америки: "Хунта М'янми та російський режим є ключовими союзниками, співучасниками жорстоких злочинів один одного. Хунта підтримує вторгнення Росії в Україну та відкрито запропонувала М'янму як базу для доступу російського бізнесу на азійські ринки в обхід санкцій".
JFM стверджує, що відстежує тісні відносини між Росією та хунтою М'янми з моменту державного перевороту в лютому 2021 року. Група визначила 19 російських компаній, на які слід накласти санкції за постачання зброї та обладнання армії М'янми у звіті торік.
Під час візиту лідера хунти М'янми старшого генерала Мін Аунга Хлайнга до Росії в липні минулого року, однієї з кількох поїздок, які він здійснив туди після перевороту в його країні 2021 року, Росія та М'янма заявили, що поглиблюють співпрацю в галузі оборони. У заяві для преси Міноборони Росії від 12 липня 2022 року йдеться, що "зустріч [між військовим лідером М'янми Мін Аунг Хлаїном і вищими посадовими особами оборони Росії] … підтвердила взаємну налаштованість послідовно нарощувати багатогранну співпрацю між військовими відомствами дві країни".
Голос Америки нещодавно повідомив про відновлення зв’язків хунти з Росією в ядерній енергетиці, що викликає занепокоєння в регіоні та в усьому світі.
У своїй оцінці щодо Росії Пентагон заявив, що після більш ніж року бойових дій в Україні та зіткнення із сильними санкціями Заходу у 2023 році у Росії закінчаться боєприпаси.
Даючи свідчення в середу у Вашингтоні перед комітетом Сенату з розвідки, директор національної розвідки Авріл Гейнс стверджувала, що Росії не вистачає військ і боєприпасів, щоб досягти значних успіхів цього року. "Якщо Росія не розпочне обов’язкову мобілізацію та не визначить значні постачальники боєприпасів третіми сторонами, їй буде дедалі складніше підтримувати поточний рівень наступальних операцій у найближчі місяці".
Гейнс також сказала на Форумі національної оборони Рейгана в грудні минулого року: "Росія не має достатньо можливостей самостійно замінити цю зброю".
За повідомленнями Радіо Свобода, Євген Пригожин, власник групи найманців "Вагнера", також вказав на проблеми з постачанням боєприпасів: "Мене хвилюють боєприпаси і амуніційний голод не тільки «Вагнера», але й усіх підрозділів російської армії".
Станом на вересень минулого року російські військові все ще були здатні виробляти "багато боєприпасів", сказав старший військовий радник НАТО, не зважаючи на те, що їм перешкоджали санкції Заходу. Однак "деякі компоненти, необхідні для їх систем озброєння, надходять із західної промисловості", - сказав Роб Бауер, голова Військового комітету НАТО.
Є повідомлення, що Росія продовжує закуповувати зброю та боєприпаси в таких країнах як Іран та Північна Корея; однак іранський уряд спростував це, заявивши, що Іран "не надавав і не буде" надавати зброю для використання під час вторгнення в Україну.
Тіньовий цивільний уряд М'янми, Уряд національної єдності, також відомий як NUG, висловив занепокоєння щодо "можливої співпраці між Росією та [м'янмарською] армією у війні в Україні", - заявив Чо Зау, речник офісу президента NUG Голосу Америки.
"Ми вважаємо, що Росія може використовувати армію М'янми та її наближених як посередників для закупівлі зброї в інших країнах, оскільки армія М'янми не має [здатності] забезпечити зброю для російської армії", — сказав він.
"Не зважаючи на Західні санкції проти бірманського військового режиму, – сказав Чо Зау, – вони слабкі та неефективні через лазівки, які Росія та військові М'янми, можливо, намагаються використати шляхом співпраці".
Відповідаючи на запитання про те, чи може Китай чи Індія працювати через М'янму, щоб відправити зброю та боєприпаси до Росії, він сказав: "Немає вагомих причин для нашого уряду, NUG, погоджуватися з ситуацією, коли М'янма використовується для конкуренції з могутніми країнами".
Щодо можливої причетності М'янми до вторгнення Росії в Україну, Чо Зау сказав Голосу Америки: "Ми стурбовані цією новиною. Ми [стурбовані], що цей крок може вплинути на нашу країну, а також на регіональну стабільність і глобальний мир і безпеку".
Західні країни, включаючи США, висловили занепокоєння щодо потенційного озброєння Росії через її геостратегічне партнерство з Китаєм. Проте "Китай заявив, що не постачатиме Росії зброю для її війни проти України", - заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час прес-конференції з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Берліні на початку цього місяця. Він припустив, що Берлін отримав двосторонні запевнення Пекіна з цього питання.
JFM нещодавно опублікував звіт про експорт Індією зброї для армії М'янми. Там зазначено, що експорт індійської державної збройної компанії Yantra "122-міліметрових стволів до М'янми слідує за кількома іншими відомими випадками експорту зброї та компонентів зброї від індійських компаній після спроби військового перевороту М'янми, включаючи експорт запалів і зброї з дистанційним керуванням".
"Росія залишається головним постачальником зброї для хунти, - сказав Маунг з JFM Голосу Америки. - Якщо Росія намагається використовувати хунту, щоб допомогти їй поповнити запаси зброї для війни в Україні, це ще раз показує, наскільки хунта є загрозою для світу, що вимагає глобальної відповіді".
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- Голос Америки
Поліція Молдови запобігла змові підтримуваних РФ груп викликати масові заворушення в столиці
Поліція Молдови в неділю заявила, що їй вдалося запобігти змові підтримуваних Росією груп, які були треновані викликати масові заворушення під час протесту проти нового прозахідного уряду країни. Про це повідомляє агентство новин AP.
Голова поліції Молдови Віорел Чернаутяну заявив на прес-конференції, що агент під прикриттям проник у групи «диверсантів», деякі з яких були громадянами Росії, яким пообіцяли 10 000 доларів США за організацію «масових заворушень» для дестабілізації Молдови під час протесту в столиці. За його словами, поліція затримала семеро осіб.
Поліція повідомила, що також в неділю заарештувала 54 протестувальників, у тому числі 21 неповнолітнього, які демонстрували «сумнівну поведінку» або мали при собі заборонені предмети.
Акція протесту в неділю є однією з кількох, проведених за останні тижні групою під назвою «Народний рух», яку підтримує прихильна до Росії Партія «Шор», яка має шість мандатів у 101-місному законодавчому органі країни.
Учасники демонстрації вимагають від уряду повністю покрити витрати на зимову енергію та «не втягувати країну у війну». Вони неодноразово закликали президентаку країни Майю Санду піти у відставку.
Крім того, поліція повідомила, що в неділю було зареєстровано чотири погрози вибуху, в тому числі одну і в міжнародному аеропорту столиці.
Разом з тим прикордонна поліція Молдови також повідомила в неділю, що за останній тиждень 182 іноземним громадянам було відмовлено у в’їзді до Молдови, включно з «можливим представником» російської ПВК Wagner Group.
Як повідомляв раніше Голос Америки, Білий дім в п’ятницю заявив, що російський уряд намагається дестабілізувати уряд Молдови, щоб встановити більш дружнє керівництво щодо Москви.
Представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив журналістам, посилаючись на дані розвідки, що США вважають, що Росія «шукає варіанти послаблення уряду Молдови», щоб перешкодити її тіснішій інтеграції з Європою.
«Імовірно, з кінцевою метою побачити більш дружню до Росії адміністрацію в столиці», – додав Кірбі в п’ятницю, 10 березня.
Кірбі сказав, що «російські актори», пов’язані з розвідувальними службами Москви, «прагнуть інсценувати та використовувати протести в Молдові як основу для розпалювання сфабрикованого повстання проти молдовського уряду».
Разом з тим, він наголосив, що «уряд Молдови є стійким і ефективно працює над протидією цим загрозам» та запевнив, що США поділяться даними своєї розвідки з владою Молдови, щоб «вони могли продовжити розслідування та зірвати плани Росії».
Раніше у суботу національне антикорупційне агентство Молдови повідомило, що вилучило понад 234 000 доларів США під час обшуків у справі про ймовірне незаконне фінансування партії Шор організованим злочинним угрупуванням, повідомляє AP.
Лідер партії «Шор» Ілан Шор зараз перебуває у вигнанні в Ізраїлі. Шор значиться в санкційному списку Держдепартаменту США як такий, що працює на російські інтереси. Велика Британія також додала Шора до санкційного списку у грудні.
- Голос Америки
Військова допомога Україні – на порядку денному візиту помічниці держсекретаря США до Німеччини та Нідерландів
Помічниця держсекретаря США з військово-політичних питань Джессіка Льюїс відвідає Нідерланди та Німеччину 13-18 березня 2023 року, щоб обговорити з союзниками США та партнерами військову допомогу Україні, а також співробітництво у сфері безпеки та торгівлю оборонною технікою для посилення регіональної та глобальної безпеки. Про це повідомляє Держдепартамент США.
"У Нідерландах 13-15 березня помічниця держсекретаря Льюїс відвідає Гаагу для зустрічі з голландськими офіційними особами. Вона подякує Нідерландам за понад $1 млрд військової допомоги, яку вони вже надали Україні, і $2,5 млрд, які вони виділили на 2023 рік", - йдеться у повідомленні Держдепу.
У Німеччині 15-18 березня помічниця держсекретаря відвідає Європейське командування США в Штутгарті, щоб провести консультації з високопоставленими цивільними та військовими посадовими особами.
Напередодні президент США Джо Байден та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердили єдність у солідарності з Україною у її боротьбі проти РФ, йдеться у заяві за підсумками зустрічі, оприлюдненій на сайті Європейської Комісії.
Як повідомляв раніше Голос Америки, у четвер президент США Джо Байден презентував свою пропозицію бюджету Сполучених Штатів на наступний фіскальний рік у майже 7 трильйонів доларів. Документ, серед іншого, передбачає виділення понад 6 мільярдів доларів на подальшу військову підтримку України та європейських союзників і партнерів у боротьбі з російською агресією.
- Голос Америки
Міноборони Туреччини вважає, що Чорноморська зернова угода буде продовжена
Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар вважає, що угода, яка дозволяє експортувати українське зерно через Чорне море, буде продовжена. Про це високопосадовець сказав в неділю в інтерв’ю державному агентству Anadolu, як повідомляє агентство Reuters.
Туреччина раніше заявляла, що наполегливо працює над продовженням угоди. «В окремих переговорах з російською та українською сторонами ми побачили, що обидві сторони підходять до цього позитивно. Ми віримо, що це завершиться позитивно, – сказав Хулусі Акар. - Ми вважаємо, що 18 березня термін буде продовжено».
Чорноморська зернова ініціатива, укладена за посередництва між Росією та Україною ООН і Туреччини в липні минулого року, мала на меті запобігти глобальній продовольчій кризі, дозволивши безпечно експортувати українське зерно, заблоковане вторгненням Росії, з трьох українських портів.
Угоду було продовжено на 120 днів у листопаді та буде продовжено 18 березня, якщо жодна сторона не висуне заперечень. Разом з тим Москва вже сигналізувала, що погодиться на продовження, лише якщо обмеження, що стосуються її власного експорту, будуть зняті.
Російський сільськогосподарський експорт не був прямим об’єктом мішені Заходу, але Москва каже, що санкції щодо її платіжної, логістичної та страхової індустрії є перешкодою для її можливості експортувати власне зерно та добрива.
На засіданні Генеральної Асамблеї ООН на початку лютого постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив, останнім часом Росія блокує роботу Чорноморської зернової ініціативи, загострюючи глобальну продовольчу кризу. "РФ перешкоджає процедурам перевірки. Відразу після того, як експорт українських продуктів харчування почав зростати, Росія скоротила кількість інспекційних груп з п'яти до трьох і штучно збільшила тривалість кожної інспекції", - заявив високопосадовець. Також, повідомив Кислиця, російські інспектори регулярно під різними приводами відмовляються працювати, поки всі інші сторони готові виконувати свої обов’язки.
Як повідомляв Голос Америки, Державний секретар США Ентоні Блінкен на зустрічі «Групи двадцяти» в Індії закликав Росію продовжити дію укладеної за посередництва ООН угоди про експорт українського зерна.
«Надзвичайно важливо, щоб «Група двадцяти» виступила на користь продовження та розширення зернової ініціативи для зміцнення продовольчої безпеки найбільш уразливих верств населення», — сказав Блінкен міністрам закордонних справ «Групи двадцяти» у Нью-Делі.
Блінкен попередив, що поточна угода закінчується цього місяця, а Росія не погодилася продовжити цю життєво важливу домовленість.
Як відомо, 20 країн приєднались до ініціативи "Зерно з України".
Залужний розповів Міллі про ситуацію на полі бою
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у телефонній розмові з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі "докладно зупинився на питанні оборонних потреб України".
"Йдеться про постачання боєприпасів і техніки. Наголосив на необхідності посилення можливостей системи протиповітряної оборони, - написав Залужний у Facebook. - Розповів генералу Міллі про ситуацію на полі бою. Домовилися продовжувати діалог та спільну роботу. Вдячний Президенту США Джо Байдену, особисто генералу Марку Міллі і всьому американському народу за підтримку України".
Напередодні президент США Джо Байден та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердили єдність у солідарності з Україною у її боротьбі проти РФ, йдеться у заяві за підсумками зустрічі, оприлюдненій на сайті Європейської Комісії.
"Сполучені Штати та Європейський Союз працюють, щоб Україна мала безпекову, економічну та гуманітарну допомогу, якої потребує, так довго, як це буде необхідним. Ми працюємо разом для постачання для Збройних сил України військового обладнання та надання їм необхідного тренування для захисту від російської агресії", – йдеться у заяві.
У четвер президент США Джо Байден презентував свою пропозицію бюджету Сполучених Штатів на наступний фіскальний рік у майже 7 трильйонів доларів. Документ, серед іншого, передбачає виділення понад 6 мільярдів доларів на подальшу військову підтримку України та європейських союзників і партнерів у боротьбі з російською агресією.
Тим часом директор ЦРУ Вільям Бернс у Комітеті Палати представників США з питань розвідки заявив, що російські війська нарощують військову присутність, тому що попри низький бойовий дух та слабку підготовку російського війська президент Росії Путін використовує час, аби виснажити підтримку західних партнерів.
Як повідомляв Голос Америки, директорка Національної розвідки Авріл Гейнс днем раніше на слуханнях у Сенаті заявила, що російська армія не готова до "великих територіальних здобутків", бо через санкції Заходу на постачання зброї та інші обмеження, її ресурсів вистачає тільки на "поточний рівень наступальних операцій".
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