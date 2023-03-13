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- Голос Америки
В Естонії заарештували проросійського політика та двох його соратників
Поліція Естонії затримала проросійського політика Іво Петтерссона та двох його соратників, яких підозрюють у роботі на користь іноземної держави. За цією статтею затриманим може загрожувати до 6 років позбавлення волі, повідомляє Естонське національне телебачення і радіомовлення.
За даними естонських видань, під іноземною державою мається на увазі Росія. Айва Петтерссон є лідером руху Koos/Together, який його політичні опоненти називають проросійським.
Як пише Радіо Свобода, Петерсон неодноразово висловлювався на підтримку політики Кремля. Він балотувався до парламенту Естонії, але не набрав необхідної кількості голосів. Перед виборами він їздив до окупованого російськими військами Донецька і виступав у телепередачах на підконтрольних Москві каналах. В одній із програм пропагандиста Володимира Соловйова Петерсон заявив, що Естонії потрібна зміна влади шляхом народного повстання.
Ще двоє заарештованих - громадянин Естонії Дмитро Рооці та громадянин Росії Андрій Андронов, які співпрацювали з Петерсоном. Усіх трьох взяли під варту на строк до двох місяців.
Минулого тижня в Естонії на виборах перемогла партія Каї Каллас, яка твердо підтримує Україну. Водночас в Естонії, а також в Латвії та Литві діють і проросійські сили. Зокрема, поблизу знищених в Україні російських танків, які виставили на огляд у столицях балтійських країн, окремі люди намагались принести квіти на підтримку Росії. Через для уникнення провокацій біля згорілого танку Т-72 у Таллінні встановили охорону поліції.
Раніше Голос Америки повідомляв, що поліції Молдови вдалося запобігти змові підтримуваних Росією груп, які були треновані викликати масові заворушення під час протесту проти нового прозахідного уряду країни. Агент поліції Молдови під прикриттям проник у групи «диверсантів», деякі з яких були громадянами Росії, яким пообіцяли 10 000 доларів США за організацію «масових заворушень» для дестабілізації Молдови під час протесту в столиці. Затримано сімох осіб.
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Сі Цзіньпін може відвідати Путіна, поговорити з Зеленським вже наступного тижня
КИЇВ, 13 березня (Reuters) – Голова Китаю Сі Цзіньпін може більше ніж раніше приділити увагу дипломатії з питання України наступного тижня. Він може відвідати Росію і провести перші переговори з президентом України Володимиром Зеленським вперше з початку повномасштабного вторгнення Москви.
Кілька джерел, знайомих із планами, повідомили Reuters, що Сі може відвідати Москву наступного тижня, раніше, ніж очікувалося, у відповідь на давнє запрошення президента Росії Володимира Путіна. Про його плани також провести відеоконференцію із Зеленським повідомила Wall Street Journal з посиланням на джерела, які Reuters не вдалося підтвердити незалежно.
Міністерство закордонних справ Китаю не відразу відповіло на запити про коментарі. У Кремлі заявили, що поки не мають про що повідомляти. В Офісі президента України не відразу прокоментували це.
Джерела, які розповіли Reuters про план візиту Сі до Москви, говорили на умовах анонімності через чутливість питання.
"Як правило, анонси офіційних закордонних візитів узгоджуються синхронно за взаємною згодою сторін, - сказав журналістам прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков. - Коли буде така готовність, ми вам повідомимо".
Візит Сі до Росії був би важливою подією для Путіна, який зображує війну в Україні як конфлікт із Заходом та часто говорить про плани прийняти Сі найближчими місяцями. Росія покладається на Китай, щоб купувати нафту та газ, який він більше не може продавати в Європі.
Але якщо візит Сі збігається з відеозустріччю із Зеленським, це може стати ще більшою зміною для українців, які хочуть, щоб Пекін залишався нейтралітетом, а не зміцнював свою підтримку Москви. Зеленський закликав Сі поговорити з ним.
Китай відмовляється казати, хто винний у війні, водночас виступаючи проти санкцій Заходу проти Росії. У лютому вона оприлюднила пропозицію щодо мирного плану, яку зустріли скептично сприйняли на Заході, але похвалили в Москві та обережно привітав Зеленський.
З минулого місяця Сполучені Штати неодноразово заявляли, що вони вважають, що Китай розглядає можливість озброїти Росію, але Пекін це заперечує. Зеленський сказав, що це спровокує Третю світову війну, але також вважає, що Пекін усвідомлює ці ризики, маючи на увазі, що сумнівається в такій ймовірності.
Китай і Росія уклали «безмежне» партнерство в лютому 2022 року, за кілька тижнів до того, як Росія вторглася в Україну, і обидві сторони неодноразово публічно підтверджували міцність своїх зв’язків. Головний дипломат Китаю відвідав Москву в лютому на тижні першої річниці війни, коли президент США Джо Байден відвідав Київ.
- Голос Америки
SIPRI: Україна стала третім за обсягом імпортером великої зброї в світі
В 2022 році, Україна стала третім за обсягом імпортером великої зброї в світі, після Катару та Індії, йдеться в звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).
Великі поставки стали можливі завдяки допомозі США та ЄС, після повномасштабного вторгнення Росії до України, вказують аналітики. Головний дослідник Програми передачі зброї SIPRI Пітер Веземен відзначив, що країни НАТО не надавали Україні бойові літаки або далекобійні ракети в 2022 році, через побоювання, що така зброя може призвести до ескалації конфлікту, але вони постачали таку зброю сторонам конфліктів на Близькому Сході, чи в Південній Азії.
Як повідомляв Голос Америки, ЄС погодився просувати спільну закупівлю зброї для допомоги Україні, зокрема йдеться про прискорені поставки артилерійських снарядів.
Відповідно до плану, розробленого верховним представником ЄС із закордонних справ Жозепом Боррелем, країни ЄС отримають фінансові стимули вартістю 1,06 мільярда доларів, щоб відправити більше своїх артилерійських снарядів до Києва, а ще 1 мільярд євро виділять на фінансування спільної закупівлі нових снарядів.
Війна Росії в Україні похитнула позиції Росії в експорті зброї, йдеться в дослідженні SIPRI. Аналітики пов'язали це з тим, що Росія надає пріоритет поставкам для власних збройних сил, а торговельні санкції ускладнюють торгівлю її зброєю з іншими країнами.
Експорт зброї Росії до 8 з 10 її основних покупців зменшився з 2013-по 2017 рік та з 2018 по 2022 рік, зазначають аналітики. Так, експорт до Індії впав на 37%, а до решти восьми найбільших імпортерів - в середньому на 59%. Водночас, купувати більше російської зброї стали Китай та Єгипет, мовиться в дослідженні.
США закріпили свої провідні позиції на ринку зброї - 40% світового експорту зброї в 2018 -2022 роках припадали на США. Також Франція наростила експорт і, зокрема замінила США на місці другого найбільшого експортера зброї до Індії, після Росії.
"Франція отримує більшу частку світового ринку зброї, бо експорт зброї з Росії падає, наприклад, до Індії", - каже Веземен. Він прогнозує, що ця тенденція триватиме і вказує, що на кінець 2022 року, Франція мала більше замовлень на експорт зброї, ніж Росія.
Стрічці про Навального дали «Оскара» - чому деякі українці розчаровані?
Відзначення нагородою «Оскар» авторів документальної стрічки про російського опозиціонера Олексія Навального викликало активні обговорення ролі опозиції в Росії в умовах російської війни проти України.
Режисер стрічки Деніел Роер, присвятив нагороду всім політичним в’язням у світі і заявив, що в ці дні Навальний сидить в одиночній камері через «несправедливу агресивну війну Путіна в Україні».
Якщо «Оскар» поза контекстом війни в Україні та масового геноциду українців, навіщо тоді постійно говорити про гуманізм і справедливість?
Але в той час, як відзнака стала приводом для нових заяв на підтримку ув’язненого з 2021 року Олексія Навального і вказувань на жорстокість режиму Путіна, лунають також і застереження, зокрема від українських активістів.
Застереження стосуються зокрема того, що нагорода стрічки привертає непропорційно велику увагу до російської опозиції на тлі нездатності, а особливо гострі критики кажуть і про небажання вчасно виступити проти російського шовінізму й загарбницького імперіалізму.
Стрічка «Навальний» розповідає, як він після отруєння в Росії у серпні 2020 року лікувався в Німеччині, а потім сам брав участь у розслідуванні замаху на його життя.
Тодішня канцлерка Німеччини Анґела Меркель заявляла, що її уряд не мав сумнівів у тому, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною збройного зразка класу "Новічок".
Міжнародне журналістське розслідування виявило групу агентів російської Федеральної служби безпеки (ФСБ), які, як кажуть розслідувачі, були причетні до стежень і до спроби убивства Навального.
У січні 2021 року Олексій Навальний повернувся в Москву і його заарештували одразу ж в аеропорту, а потім засудили до багаторічного ув’язнення за кримінальну справу 2014 року, яку Європейський суд з прав людини назвав неправомірною.
«Мій чоловік у в’язниці лише за те, що говорив правду. Мій чоловік у в'язниці лише за те, що відстоював демократію. Олексію, я мрію про день, коли ти будеш на свободі і коли буде вільна наша країна», - сказала у Лос-Анджелесі Юлія Навальна, яка була на церемонії з двома дорослими дітьми.
Російський діяч, який вже багато років живе у США, Гаррі Каспаров, висловив припущення, що «Оскар документальній стрічці «Навального може привабити більше уваги не лише до його долі, але й до справжньої суті диктатури».
Ще один відомий опонент Путіна Вільям Браудер висловив думку, що стрічку про Навального «має побачити кожен американець, щоб зрозуміти, що Путін - холоднокровний вбився, якого треба зупинити».
Але Михайло Подоляк, радник в адміністрації українського президента, скористався Тwitter, щоб виявити невдоволення відзнакою стрічки про Навального.
Він назвав стрічку «маніфестом».., «в якому внутрішньоросійська політика ллється через край».
«Якщо «Оскар» поза контекстом війни в Україні та масового геноциду українців, навіщо тоді постійно говорити про гуманізм і справедливість?» - дорікає Михайло Подоляк.
Політолог Антон Шеховцов, який досліджує крайньоправі політичні партії та рухи на Заході і їхні зв’язки з Москвою, зауважує, що зараз «багато українців розчаровані» тим, що стрічці дали «Оскара», бо, пише він, «мають багато підстав не довіряти Навальному та його рухові».
З української сторони часто нагадують, що Олексій Навальний не засудив загарбницькі війни Росії на Кавказі і не виступив однозначно проти захоплення Росією українського Кримського півострова 2014 року, хоч і засуджував методи Путіна.
Міський голова Львова Андрій Садовий оприлюднив у Твіттері саркастичний допис, порівнявши Навального з «зіпсованим бутербродом», очевидно натякаючи, як колись Навальний заявляв, що Росія не повинна повертати Україні захоплений Крим, бо півострів, як він тоді висловився, «не бутерброд».
«Навальний — це бутерброд, який запаковували в ланчбокс і возять по світу як приклад того, що в росії ще залишилась опозиція. Обговорюють його рецептуру, черствий хліб, зіпсутий сир і специфічний запах російської пропаганди, якою тепер тхне Оскарівська статуетка», - написав львівський голова.
РФ має припинити депортацію дітей з України. Київ має подбати, щоб діти жили не в інтернатах – HRW
Про руйнівні наслідки для дітей в інтернатних установах України через війну заявила у своєму звіті 13 березня міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch. Правозахисники вказують на те, що діти були насильно вивезені в Росію та розлучені зі своїми сім’ями, та пережили травматичний досвід війни і переміщення.
У 55-сторінковому звіті організації йдеться про ризики для дітей із установ у районах безпосередніх бойових дій, а також для дітей, евакуйованих до інших регіонів чи країн Європи.
Організація посилається на дані уряду України про те, що до повномасштабного вторгнення Росії в Україні в інтернатних установах перебувало понад 105 000 дітей, що є найбільшим показником у Європі після Росії. За даними ЮНІСЕФ, майже половина з цього числа – діти з інвалідністю.
Росія несе відповідальність за кризу, з якою зіткнулися ці діти, але війна посилює необхідність того, щоб Україна, за підтримки іноземних урядів та гуманітарних організацій, припинила розміщувати дітей у спеціальні установи та розширила сімейний та громадський догляд, йдеться у звіті HRW.
«Українські діти, які були розміщені в дитячих закладах радянської доби, тепер стикаються з величезним ризиком через війну Росії з Україною. Необхідні узгоджені міжнародні зусилля щодо виявлення та повернення дітей, які були депортовані до Росії, а Україна та її союзники мають забезпечити виявлення всіх дітей, які були або залишаються в інтернатах, і їм була надана підтримка, щоб вони могли жити зі своїми сім’ями та у співтовариствах», – заявив Білл Ван Есвельд, заступник директора з прав дітей HRW.
Повідомляється, що Human Rights Watch відвідала 12 дитбудинків у Львівській області та ще три у Лодзі (Польща), куди було евакуйовано українських дітей та персонал з районів безпосередніх бойових дій.
«Багатьом дітям в інтернатах доводилося тижнями ховатися від обстрілів у підвалах без електрики та водопроводу, зокрема дітям з інвалідністю. Група дітей із маріупольської установи не розмовляла чотири дні після того, як їх евакуювали до Львова у березні 2022 року – ймовірно, через травму, розповів один із волонтерів. Співробітники іншої установи навчали дітей старшого віку відносити молодших дітей до підвалу, коли лунали сирени повітряної тривоги», – повідомили правозахисники.
HRW каже, що 9 з 10 дітей у дитбудинках України мають батьків з повними батьківськими правами та були поміщені до інтернатних закладів через бідність їхніх сімей або важкі життєві обставини, або через те, що дитина має інвалідність. Після того, як почалися російські атаки, більшість дітей з дитячих установ були відправлені додому до своїх родин, а тисячі евакуйовані до інших закладів. Потреби тисяч дітей ще потрібно оцінити. За міжнародної підтримки Україна має терміново встановити місцезнаходження всіх дітей із дитячих закладів та забезпечити їх добробут, зазначає HRW.
Правозахисники звертають увагу на те, що часто разом із дітьми евакуювалася лише невелика частина персоналу дитбудинків. І цей персонал був виснажений цілодобовою роботою.
Також під час евакуації дітей за кордон були випадки, коли брати та сестри були розлучені, діти тимчасово не могли здобути освіту та соціальну підтримку. Європейські країни мають укласти угоди з Україною, щоб у всіх випадках відстоювати найкращі інтереси дитини, наголошує HRW.
«Ця жорстока війна наочно показала необхідність покласти край небезпекам, з якими стикаються діти, поміщені до спеціалізованих установ. Повернення дітей, незаконно захоплених російськими військами, має бути міжнародним пріоритетом, і Україна та її союзники можуть і повинні забезпечити, щоб усі діти в Україні мали своє право жити в сім’ях, а не в установах», – сказав Ван Есвельд.
HRW наголошує, що насильницьке переведення Росією дітей із українських інтернатних установ до Росії або на окуповану територію є воєнним злочином.
За даними уряду України, 100 установ, у яких до 2022 року було понад 32 000 дітей, перебувають у регіонах, частково або повністю окупованих Росією.
У травні 2022 року російський парламент вніс зміни до законів, які дозволяють владі надавати російське громадянство українським дітям, полегшуючи їхню опіку та усиновлення сім’ями в Росії.
Міжнародні закони забороняють міждержавне усиновлення під час збройних конфліктів, нагадують правозахисники. У спільній заяві HRW та ще 42 організації засудили насильницьке вивезення та усиновлення, та закликали Росію надати ООН та іншим організаціям доступ для ідентифікації цих дітей, нагляду за їх добробутом та сприяння у поверненні в Україну.
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