Яка мета китайського мирного плану з врегулювання в Україні, та чи дослухається Пекін попереджень США не постачати зброю Росії? В Лос-Анджелесі відбулась 95 церемонія нагородження премією Оскар. Лінійний продюсер фільму "Будинок зі скалок” Азад Сафаров розповів про його враження від цьогорічного “Оскара”. Американські митники повернули Україні незаконно вивезені артефакти. Художник зі Львова малює картини на пакунках «Артемсолі».
Оскар: враження українського продюсера Азада Сафарова. ЧАС-ТАЙМ
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Чи може Китай допомогти Росії зброєю? ЧАС-ТАЙМ
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Масована атака на Україну. Реакції в США та Європі. ЧАС-ТАЙМ
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У Білому Домі вшановують відважних жінок,зокрема українських.ЧАС-ТАЙМ
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березень 07, 2023
ЄС і Канада посилюють підтримку України - Фон дер Ляєн. ЧАС-ТАЙМ
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березень 06, 2023
Пілоти ЗСУ в Аризоні: що відомо, як це коментують в Україні. ЧАС-ТАЙМ
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березень 03, 2023
Новий пакет допомоги Україні від Пентагона - подробиці. ЧАС-ТАЙМ