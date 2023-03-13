Оскар: враження українського продюсера Азада Сафарова. ЧАС-ТАЙМ

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Яка мета китайського мирного плану з врегулювання в Україні, та чи дослухається Пекін попереджень США не постачати зброю Росії? В Лос-Анджелесі відбулась 95 церемонія нагородження премією Оскар. Лінійний продюсер фільму "Будинок зі скалок” Азад Сафаров розповів про його враження від цьогорічного “Оскара”. Американські митники повернули Україні незаконно вивезені артефакти. Художник зі Львова малює картини на пакунках «Артемсолі».