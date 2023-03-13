Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Час-Time

Оскар: враження українського продюсера Азада Сафарова. ЧАС-ТАЙМ

Оскар: враження українського продюсера Азада Сафарова. ЧАС-ТАЙМ
Embed
Оскар: враження українського продюсера Азада Сафарова. ЧАС-ТАЙМ

No media source currently available

0:00 0:29:59 0:00
Direct link

В ефірі ЧАС-ТАЙМ. Пропозицію оборонного бюджету США на наступний рік серед іншого формували на основі висновків з російської війни в Україні - заступниця Міністра оборони США. Президент Байден в Каліфорнії зустрічається з лідерами Британії та Австралії.

Яка мета китайського мирного плану з врегулювання в Україні, та чи дослухається Пекін попереджень США не постачати зброю Росії? В Лос-Анджелесі відбулась 95 церемонія нагородження премією Оскар. Лінійний продюсер фільму "Будинок зі скалок” Азад Сафаров розповів про його враження від цьогорічного “Оскара”. Американські митники повернули Україні незаконно вивезені артефакти. Художник зі Львова малює картини на пакунках «Артемсолі».

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG