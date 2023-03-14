Зустріч Байдена з лідерами Британії та Австралії. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Пропозицію оборонного бюджету США на наступний рік серед іншого формували на основі висновків з російської війни в Україні. Про це заявила заступниця Міністра оборони США Кейтлін Гікс, виступаючи в Пентагоні. В Каліфорнії президент Байден зустрічається з лідерами Британії та Австралії.
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