Зустріч Байдена з лідерами Британії та Австралії. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Пропозицію оборонного бюджету США на наступний рік серед іншого формували на основі висновків з російської війни в Україні. Про це заявила заступниця Міністра оборони США Кейтлін Гікс, виступаючи в Пентагоні. В Каліфорнії президент Байден зустрічається з лідерами Британії та Австралії.