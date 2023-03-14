Російський винищувач уразив безпілотник ВПС США. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Держдеп США викликав посла Росії після того, як російський винищувач уразив американський безпілотник над Чорним морем. ЗСУ якомога швидше треба F-16, а Су-35 РФ – мотлох, – екс-пілот ВПС США Ден Гемптон.«Нагадування, навіщо потрібен трибунал», - експерти про відео із розстрілом військовополоненого. «Чула страшні крики людей, яких катували»: волонтерка Людмила Гусейнова про полон та тортури. Волонтери з Канади, які допомагають українцям: історія Maple Hope Foundation.