Російський винищувач уразив безпілотник ВПС США. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Держдеп США викликав посла Росії після того, як російський винищувач уразив американський безпілотник над Чорним морем. ЗСУ якомога швидше треба F-16, а Су-35 РФ – мотлох, – екс-пілот ВПС США Ден Гемптон.«Нагадування, навіщо потрібен трибунал», - експерти про відео із розстрілом військовополоненого. «Чула страшні крики людей, яких катували»: волонтерка Людмила Гусейнова про полон та тортури. Волонтери з Канади, які допомагають українцям: історія Maple Hope Foundation.
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Масована атака на Україну. Реакції в США та Європі. ЧАС-ТАЙМ
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березень 08, 2023
У Білому Домі вшановують відважних жінок,зокрема українських.ЧАС-ТАЙМ
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березень 07, 2023
ЄС і Канада посилюють підтримку України - Фон дер Ляєн. ЧАС-ТАЙМ
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березень 06, 2023
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