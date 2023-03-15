Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Студія Вашингтон

Держдеп США викликав посла Росії. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Держдеп США викликав посла Росії. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Embed
Держдеп США викликав посла Росії. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

No media source currently available

0:00 0:04:58 0:00
Direct link

Сьогодні в Студії Вашингтон. Державний департамент США викликав посла Росії після того, як російський винищувач уразив американський безпілотник над Чорним морем. США назвали інцидент зухвалим порушенням міжнародного права, а дії російських пілотів - небезпечними та непрофесійними. ЗСУ якомога швидше треба F-16, а Су-35 РФ – мотлох, – екс-пілот ВПС США Ден Гемптон.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG