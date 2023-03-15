Держдеп США викликав посла Росії. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Державний департамент США викликав посла Росії після того, як російський винищувач уразив американський безпілотник над Чорним морем. США назвали інцидент зухвалим порушенням міжнародного права, а дії російських пілотів - небезпечними та непрофесійними. ЗСУ якомога швидше треба F-16, а Су-35 РФ – мотлох, – екс-пілот ВПС США Ден Гемптон.