"Зараз ключовий момент у боротьбі України за свою свободу" - очільник Пентагону відкрив засідання в форматі "Рамштайн"

"Зараз ключовий момент у боротьбі України за свою свободу", - заявив очільник Пентагону Ллойд Остін відкриваючи засідання Міжнародної контактної групи з безпекової допомоги Україні в форматі "Рамштайн" в середу. Він відзначив, що пріоритетами засідання, що відбувається в режимі онлайн, є забезпечення потреб України на найближчу перспективу, включаючи надання боєприпасів та зміцнення систем протиповітряної оборони.

"Ми повинні надати Україні спроможності для наступної боротьби, включаючи запчастини, набори для ремонту, щоб підтримати критично важливе обладнання, надане членами цієї контактної групи, а також надати додаткове обладнання", - наголосив він.

Остін закликав "відшукати шляхи, щоб забезпечити нові поставки боєприпасів та систем протиповітряного захисту" і вказав на важливість поставок систем протиповітряної оборони для захисту цивільних об'єктів від ракетних обстрілів та ударів іранськими дронами.

"Жоден українець не має переносити щоденні обстріли, жоден з українських батьків має турбуватись, що школу їхньої дитини бомбуватимуть, жодна країна не має битись за виживання проти іноземного загарбника, який зрівнює із землею цілі міста та селища", - заявив очільник Пентагону.

Він підкреслив - міжнародна спільнота розуміє важливість підтримки України: "Країни сьогодні розуміють, що стоїть на кону у війні, яку обрала Росія, як для народу України, так і для світу. Це - найбільша загроза для європейської безпеки з початку Холодної війни та після Другої світової війни і це - прямий напад на міжнародний порядок, заснований на правилах, який охороняє нашу безпеку".

Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі очолюють засідання Міжнародної контактної групи з безпекової допомоги Україні, що відбувається у Вашингтоні. Група засідає вдесяте і є "нагодою зібрати міжнародну спільноту, щоб зосередитись на найбільш нагальних потребах України, що включає боєприпаси", заявив під час брифінгу напередодні речник Пентагону Пет Райдер.

"Як і з початку цієї кампанії, ми продовжимо робити все можливе, щоб забезпечити, що ми відповідаємо на потреби України чи в боєприпасах, чи в протиповітряній обороні, чи в броньованих машинах", - додав Райдер.

Також члени контактної групи працюють над інноваційними рішеннями, щоб збільшити виробництво боєприпасів, заявив Остін у ремарках на відкритті засідання. Раніше ЗМІ повідомляли, що країни Європи активізували співпрацю задля збільшення виробництва боєприпасів. ЄС працює над домовленістю, що дозволила б поповнити запаси боєприпасів країн, а також допомогти Україні. Ініціатива загальною вартістю 2 млрд євро - на кінцевій стадії узгодження, повідомляє Politico на основі документів, які отримала редакція.