Брифінг Голосу Америки. Рамштайн-10. Більше боєприпасів та ППО? 

Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
Випуски
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березень 14, 2023
Брифінг Голосу Америки. Чи готові українські пілоти оперувати F-16?
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березень 13, 2023
Брифінг Голосу Америки. Оборонний бюджет США: що змінила агресія Росії?
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березень 10, 2023
Брифінг Голосу Америки. Чи допомагатиме Китай Росії?
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березень 09, 2023
Брифінг Голосу Америки. Реакції на нову масовану атаку росіян по Україні
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березень 08, 2023
Брифінг Голосу Америки. Що відбувається у Грузії?
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березень 07, 2023
Брифінг Голосу Америки. Литва закликає США повірити у перемогу України