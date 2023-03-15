«Рамштайн-10» - підсумки від Ллойда Остіна. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Союзники України у всьому світі розуміють, що стоїть на кону, і будуть надалі докладати зусиль, аби українці досягнули успіху. Так міністр оборони США Ллойд Остін прокоментував результати зустрічі у форматі «Рамштайн».