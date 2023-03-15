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«Рамштайн-10» - підсумки від Ллойда Остіна. ЧАС-ТАЙМ

«Рамштайн-10» - підсумки від Ллойда Остіна. ЧАС-ТАЙМ
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«Рамштайн-10» - підсумки від Ллойда Остіна. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Союзники України у всьому світі розуміють, що стоїть на кону, і будуть надалі докладати зусиль, аби українці досягнули успіху. Так міністр оборони США Ллойд Остін прокоментував результати зустрічі у форматі «Рамштайн». 

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