«Рамштайн-10» - підсумки від Ллойда Остіна. ЧАС-ТАЙМ

Сенатор Джим Ріш: «Я хочу активізувати проти Росії усе, що можна». Чому їдуть та чому залишаються: історії мешканців Краматорська, Бахмута та інших міст Донецької області. У Нью-Йорку відбулася прем’єра джаз-мюзиклу «Радіо 477»: його створила американська режисерка українського походження Вірляна Ткач, а текст постановки написав Сергій Жадан.
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