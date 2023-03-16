Україна не може гаяти час, - міністр оборони США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Підсумки десятої зустрічі Контактної групи у форматі «Рамштайн». Які основні напрямки для себе визначили союзники та партнери на наступні тижні та місяці, як саме вони збираються адресувати нагальні потреби України?