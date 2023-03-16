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Найкращий захист для Молдови - допомога Україні протистояти російській Росії - глава МЗС Британії
Один із найкращих способів, як Європа може допомогти захистити Молдову від російської загрози, – "це забезпечити українцям можливість захистити себе від російського нападу", - сказав Джеймс Клеверлі, міністр закордонних справ Великої Британії під час візиту до Кишинева.
Глава британської дипломатії вважає правильним, що увага союзників "з точки зору військової підтримки зосереджена на Україні, де відбувається жорстокий конфлікт". "Українці повинні мати, і вони отримають ті передові одиниці військового обладнання, боєприпаси за стандартами НАТО та техніку, які їм потрібні для використання на лінії зіткнення, де вони обороняються, де українці обороняються від наступу Росії", - додав він.
частина спроб Володимира Путіна покарати народ Молдови
Клеверлі додав: "Збої з енергопостачанням до Молдови не є випадковим побічним наслідком агресії Росії в Україні. Це узгоджена цілеспрямована частина спроб Володимира Путіна покарати народ Молдови. Тому що Молдова, на його думку, вчинила неправильно, ставши більш інтегрованою у широку європейську родину".
Ніку Попеску, міністр закордонних справ Молдови, заявив, що Україна стоїть на передовій захисту демократії у Європі, зокрема, у Молдові. "Молдова сьогодні не стикається з військовими загрозами завдяки тому, що Україна за підтримки міжнародної спільноти спроможна захистити свою територію, спроможна звільнити деякі території, і завдяки цьому забезпечує мир і стабільність у таких країнах, як Молдова, і не тільки", - сказав він.
Раніше Голос Америки повідомляв, що минулого тижня представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив журналістам, посилаючись на дані розвідки, що США вважають, що Росія "шукає варіанти послаблення уряду Молдови", щоб перешкодити її тіснішій інтеграції з Європою.
Росія "шукає варіанти послаблення уряду Молдови
"Імовірно, з кінцевою метою побачити більш дружню до Росії адміністрацію в столиці", – додав Кірбі, пояснивши, що російські розвідники "прагнуть інсценувати та використовувати протести в Молдові як основу для розпалювання сфабрикованого повстання проти молдовського уряду".
Після того поліція Молдови повідомила, що їй вдалося запобігти змові підтримуваних Росією груп, які були треновані викликати масові заворушення під час протесту проти нового прозахідного уряду країни.
Також минулої неділі поліція повідомила, що заарештувала 54 протестувальників акції групи "Народний рух", який підтримує прихильна до Росії Партія "Шор". Лідер партії Ілан Шор зараз перебуває у вигнанні в Ізраїлі. Шор значиться в санкційному списку Держдепартаменту США як такий, що працює на російські інтереси. Велика Британія також додала Шора до санкційного списку у грудні.
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- Голос Америки
США: Російські ВПС збільшили кількість випадків небезпечної поведінки
Глава Центрального командування Збройних сил США генерал Ерік Курілла каже, що США спостерігають останнім часом "збільшення непрофесійної та небезпечної поведінки російських ВПС". Про це він заявив під час слухань в сенатському Комітеті зі збройних сил США, повідомляє агентство Reuters.
Він додав, що Росія здійснює прольоти озброєних штурмових літаків над базами США в Сирії намагаючись продемонструвати провокаційну поведінку. Крім того, каже генерал, РФ намагається "переглянути протоколи деконфліктності, які вони порушують щодня", зазначивши, що США бачать значний сплеск непрофесійної поведінки РФ в Сирії приблизно з 1 березня.
«Росія вважає себе гарантом безпеки держав Центральної Азії. Однак у результаті вторгнення в Україну країни Центральної Азії все більше розглядають Росію як загрозу своєму суверенітету», - зазначив генерал.
Раніше у вівторок США заявили, що перехоплення Росією американського безпілотника над Чорним морем у вівторок є частиною більш агресивної поведінки російських військових.
"Ми знаємо, що перехоплення було навмисним, – прокоментував інцидент голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі. Ми знаємо, що агресивна поведінка була навмисною. Ми також знаємо, що це непрофесійно і дуже небезпечно".
В матеріалі використані джерела Reuters.
Розслідування ООН: Росія вчинила "широкий спектр" воєнних злочинів в Україні
Росія вчинила в Україні численні воєнні злочини, такі як навмисні вбивства, тортури та депортація дітей, йдеться у звіті, опублікованому в четвер слідством, проведеним за вказівкою ООН.
Звіт, складений на основі понад 500 інтерв’ю, а також інформації із супутникових знімків, а також візитів до місць ув’язнення та поховання, надійшов у той момент, коли очікується, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі вимагатиме арешту російських чиновників за примусову депортацію дітей з України та націлювання на цивільну інфраструктуру.
Незалежна міжнародна слідча комісія щодо України заявила, що російські війська здійснювали "невибіркові та непропорційні" напади на Україну, вдавалися до тортур, вбивали мирних жителів поза бойовими діями і не вжили заходів для захисту українського населення.
"Російська влада вчинила численні порушення міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини, на додаток до широкого спектра воєнних злочинів", - йдеться у звіті.
У документі наведено подробиці методів тортур, які використовувалися в російських слідчих ізоляторах, де жертв катували електричним струмом за допомогою військового телефону - прийом, відомий як "дзвінок (президенту Росії Володимиру) Путіну", - або підвішували до стелі в "позиції папуги".
Росія заперечує вчинення звірств або націлювання на цивільне населення в Україні.
Небо над Україною треба перетворити на безпольотну зону для росіян, – екс-пілот ВПС США Ден Гемптон
«Потрібно перетворити повітряний простір над Україною в безпольотну зону для росіян», - розповідає підполковник армії США у відставці та «найсмертоносніший пілот F-16» американської авіації Ден Гемптон в інтерв'ю Голосу Америки.
- Голос Америки
Польща погодила передачу Україні МіГів. 4 з них "відправляються в цей момент" - президент Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна планує передати Україні винищувачі МіГ-29. Чотири з них прибудуть в Україну «у наступні кілька днів».
«Найближчими днями ми передамо Україні чотири літаки в повному робочому стані”, - заявив президент Дуда. - “Можна буквально сказати, що ми відправляємо ці МіГи в Україну в цей момент”.
Він також додав, що “решта літаків перебувають на обслуговуванні й готуються (до відправлення в Україну - ред.ГА)”. Скільки загалом винищувачів Польща передасть Україні, президент Дуда не уточнив. Як пишуть західні ЗМІ, мова йде про цифру від 11 до 19 одиниць.
Свої МіГи Польща має намір замінити американськими літаками F-35 та південнокорейськими FA-50, - зазначив глава держави.
“Що стосується МіГ-29, які досі є літаками ППО нашої країни, дійсно, таке рішення спочатку ми ухвалили на рівні вищих органів державної влади, а потім уряд затвердив спеціальну постанову з цього приводу. (...) Їх замінять нещодавно поставлені літаки з Південної Кореї FA-50, перші очікуються наприкінці цього року. А також ескадрильї F-35”, - сказав президент Польщі.
Заява президента Польщі пролунала у четвер, 16 березня, під час прес-конференції з президентом Чехії Петром Павелом, який наразі перебуває у Варшаві.
«Цих МіГів у нас ще є десяток, — сказав президент Дуда. — Це літаки, які ми отримали від армії НДР на початку 1990-х років. Це останні роки їхньої експлуатації, відповідно до їхніх технічних можливостей", - цитує президента Дуду польське видання Defence 24.
Коли польські МіГи прибудуть в Україну, Польща стане першим членом НАТО, який виконає запит України щодо постачання їй бойових літаків.
У лютому Велика Британія заявила, що розпочинає тренування українських пілотів як «перший крок» до відправлення в Україну реактивних літаків. У США, як стало відомо нещодавно, прийняли двох українських пілотів, щоб оцінити їхні навички перед тим, як готувати можливу програму із тренування.
За даними спеціалізованого видання Janes World Air Forces, яке публікує кількість авіаційного озброєння та техніки в різних країнах світу, Збройні сили Польщі мають в арсеналі 21 МіГ одномісної модифікації та 6 МіГів двомісної.
Крім Польщі, МіГи мають також мають Болгарія (11 одномісних та 3 двомісних) та Словаччина (9 одномісних та два двомісних). У виданні додають, що не всі словацькі винищувачі є в робочому стані.
Болгарія також має штурмовики радянського виробництва Су-25 (шість одномісних та два двомісних), в бою їх використовують для підтримки сухопутних військ.
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