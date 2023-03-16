Найкращий захист для Молдови - допомога Україні протистояти російській Росії - глава МЗС Британії

Один із найкращих способів, як Європа може допомогти захистити Молдову від російської загрози, – "це забезпечити українцям можливість захистити себе від російського нападу", - сказав Джеймс Клеверлі, міністр закордонних справ Великої Британії під час візиту до Кишинева.

Глава британської дипломатії вважає правильним, що увага союзників "з точки зору військової підтримки зосереджена на Україні, де відбувається жорстокий конфлікт". "Українці повинні мати, і вони отримають ті передові одиниці військового обладнання, боєприпаси за стандартами НАТО та техніку, які їм потрібні для використання на лінії зіткнення, де вони обороняються, де українці обороняються від наступу Росії", - додав він.

частина спроб Володимира Путіна покарати народ Молдови

Клеверлі додав: "Збої з енергопостачанням до Молдови не є випадковим побічним наслідком агресії Росії в Україні. Це узгоджена цілеспрямована частина спроб Володимира Путіна покарати народ Молдови. Тому що Молдова, на його думку, вчинила неправильно, ставши більш інтегрованою у широку європейську родину".

Ніку Попеску, міністр закордонних справ Молдови, заявив, що Україна стоїть на передовій захисту демократії у Європі, зокрема, у Молдові. "Молдова сьогодні не стикається з військовими загрозами завдяки тому, що Україна за підтримки міжнародної спільноти спроможна захистити свою територію, спроможна звільнити деякі території, і завдяки цьому забезпечує мир і стабільність у таких країнах, як Молдова, і не тільки", - сказав він.

Раніше Голос Америки повідомляв, що минулого тижня представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив журналістам, посилаючись на дані розвідки, що США вважають, що Росія "шукає варіанти послаблення уряду Молдови", щоб перешкодити її тіснішій інтеграції з Європою.

Росія "шукає варіанти послаблення уряду Молдови

"Імовірно, з кінцевою метою побачити більш дружню до Росії адміністрацію в столиці", – додав Кірбі, пояснивши, що російські розвідники "прагнуть інсценувати та використовувати протести в Молдові як основу для розпалювання сфабрикованого повстання проти молдовського уряду".

Після того поліція Молдови повідомила, що їй вдалося запобігти змові підтримуваних Росією груп, які були треновані викликати масові заворушення під час протесту проти нового прозахідного уряду країни.

Також минулої неділі поліція повідомила, що заарештувала 54 протестувальників акції групи "Народний рух", який підтримує прихильна до Росії Партія "Шор". Лідер партії Ілан Шор зараз перебуває у вигнанні в Ізраїлі. Шор значиться в санкційному списку Держдепартаменту США як такий, що працює на російські інтереси. Велика Британія також додала Шора до санкційного списку у грудні.