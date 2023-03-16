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“Світ повинен знати і розуміти, чим є Росія”, - сенатор Ріш. Ексклюзив
“Росіяни надавали винищувачі В’єтнаму та Північній Кореї. Настав наш час повернути борг”, - каже сенатор-республіканець від штату Айдахо, Джим Ріш про надання Україні винищувачів. Також за словами співголови Комітету з міжнародних відносин Сенату США, військова допомога Україні має надаватись набагато швидше.
Останнім часом всередині Республіканської партії лунають різні думки щодо доцільності допомоги Україні. Так, впливовий республіканець і губернатор Флориди Рон Десантіс заявив, що захист України, яка є далеко від Америки, у Європі, не є життєво важливим інтересом. Однак, його заява викликала різку реакцію багатьох його однопартійців, які виступили за допомогу Україні.
Про рік російської війни в Україні та стратегію Конгресу США на рік сенатор розповів журналістці Голосу Америки Катерині Лісуновій, у ексклюзивному інтерв’ю.
Катерина Лісунова, «Голос Америки»: Почнемо з теми, про яку всі зараз говорять, - надання українцям сучасних винищувачів. Чи ви підтримуєте цю ініціативу?
Я хочу, щоб Путін прокидався вранці роздратованим. Я хочу, щоб він думав, що з ним станеться, якщо він підніме ставки та посилить агресію. Я хочу, щоб він про це хвилювався, а не ми
Джим Ріш, сенатор-республіканець, штат Айдахо: Я підтримував надання винищувачів із самого початку. Моя позиція така: росіяни, коли ми воювали у В’єтнамі та у Північній Кореї, постачали нашим ворогам винищувачі та тренували ворожих пілотів, – тепер настав наш час повернути борг.
Тож я завжди рішуче виступав за надання винищувачів. Я не сприймаю виправдань на кшталт: «Ой, ми не можемо цього зробити, бо це якось роздратує Путіна, чи щось подібне». Я навпаки хочу, щоб він прокидався вранці роздратованим. Я хочу, щоб він думав, що з ним станеться, якщо він підніме ставки та посилить агресію. Я хочу, щоб він про це хвилювався, а не ми продовжували заламувати собі руки.
Натомість я бачу, як американські політики повторюють: “Ми не можемо це зробити, тому що це буде занадто”, або щось типу того, - я не підтримую таку позицію. Цю війну потрібно закінчити і ми маємо допомогти в цьому. Ми маємо забезпечити українців усім, що стріляє, - в межах розумного авжеж, - і рухатись далі.
Українці вразили світ своєю відданістю та перемогами. Сполучені Штати пройшли через схожі випробування у 1776-му році. Ми глибоко шануємо наших батьків-засновників, які боролись за нашу незалежність. Ми розуміємо цю боротьбу, коли дивимось на українців, які воюють за незалежність сьогодні. Сьогодні вони у тій самій ситуації, що й наші батьки-засновники колись.
Коли починають летіти кулі, тоді люди показують, з чого вони насправді зроблені. І український народ, безумовно, це показав
К.Л.: Яким, на вашу думку, має бути план західних країн та безпосередньо США, щоб запобігти новій масштабній атаці Росії?
Д.Р.: Перш за все, це залежить від президента [України Володимира] Зеленського та від його радників, - як вони збираються з цим впоратись. Вони кажуть нам, що їм потрібно, а ми докладаємо всіх зусиль, щоб дістати це. Як відомо, росіяни продемонстрували надзвичайну некомпетентність і невміння воювати – безумовно, це правда. Мені здається, зараз вони намагаються компенсувати свою некомпетентність з точки зору якості, натомість звертаючись до килькисної складової.
К.Л.: Повернімося до 24-го лютого 2022-го року, за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Що ви знали про вторгнення на той момент і якими були ваші прогнози?
Д.Р.: Я є членом Комітету із розвідки та співголовою Комітету з міжнародних відносин, тож я мав трохи краще уявлення про ситуацію, ніж деякі люди. Ми були переконані, що вторгнення відбудеться. Звісно, була дискусія, станеться це чи ні. Тому що Путін і раніше виводив війська на кордон. Тим не менш, я очікував на вторгнення.
Щодо прогнозів після вторгнення? В тумані війни, ніхто не знає, що станеться. Тож постало питання: яким є дух українського народу? Саме від цього залежало, куди перехиляться терези подій. І українці, безумовно, показали свій міцний дух. В результаті, так звана “наддержава” бореться із начебто слабшою країною. І ця країна, яка нібито не є наддержавою, справно б’є росіян. Все це завдяки духу українського народу. Такі речі неможливо виміряти, тож насправді не було якихось однозначних очікувань. Коли починають летіти кулі, тоді люди показують, з чого вони насправді зроблені. І український народ, безумовно, це показав.
Я всім кажу, що Путін програв цю війну. Він ніколи не окупує цю країну
К.Л.:Після повномасштабного вторгнення ви вирішили відвідати Україну. Чому ви вирішили це зробити? І що вам найбільше запам’яталося з тієї подорожі?
Д.Р.: По-перше, я спілкувався з президентом Зеленським лише через Zoom і по телефону. Ви набагато краще читаєте ситуацію, коли можете сидіти ось так і говорити віч-на-віч. Тому я хотів приїхати. А також, щоб привітати його із досягненнями українців.
Авжеж, це був незабутній досвід. Ми побували у передмісті Києва та побачили, де вони зупинили росіян і руйнування, яких завдали росіяни. Це, напевно, запам’яталось мені найбільше. Але, також звичайно, твердість і рішучість українського народу.
Я всім кажу, що Путін програв цю війну. Авжеж, він може продовжувати воювати, він може продовжувати руйнувати Україну. Але його метою була окупація цієї держави. Він ніколи не окупує цю країну. Після розмов з українцями, - починаючи від президента Зеленського і закінчуючи всіма людьми, з якими я зустрічався, - можу сказати, що вони налаштовані рішуче.
Путін ніколи не окупує цю країну, і саме тому він вже програв цю війну. Як він з цього виходитиме, я не знаю. Очевидно, що він приймав погані рішення з самого початку. Я не знаю, чому ми думаємо, що зараз він прийме якесь краще рішення. Йому потрібно знайти вихід. Йому потрібно зібрати речі і повертатись додому, поки втрати не стали ще більшими.
К.Л.: Військова підтримка України протягом цього року еволюціонувала від «Джавелінів» до систем ППО, а тепер і до танків. Багато українців задаються питанням - чому західні партнери та зокрема США не нададуть усе необхідне одразу, щоб уникнути непотрібних жертв?
Д.Р.: Я не можу відповісти на це запитання, тому що я на боці людей, які кажуть, що ми маємо надати усе необхідне, і зробити це треба зараз. Ця справа із затягуванням, - погана. Авжеж, важко пришвидшити такий складний процес і надати усе одразу. Але я незадоволений нинішньою швидкістю надання допомоги. Я багато разів обговорював це з адміністрацією Байдена. Коли я був в Україні, я відвідав кордон постачання, через який якраз передавали допомогу. Це було вражаюче. Не лише через процес передачі зі США до Польщі, але навіть більше через вражаючий процес передачі з Польщі далі на лінію фронту. Я прихильник того, щоб надавати усе якомога швидше. І ми насправді рухаємося в цьому напрямку. Не так швидко, як хотілося б. І тим паче, не так швидко, як хотілося б президенту Зеленському та українцям. Але, тим не менш, процес іде.
Минуть покоління, перш ніж хтось знову почне довіряти Росії
К.Л.: Іще одне питання, яке піднімалося протягом минулого року, – це визнання Росії державою-спонсоркою тероризму. Це питання піднімалося у форматі резолюції і у форматі законопроекту. Але поки що здається, що ані Конгрес, ані Білий дім не бажають робити таке визнання. Як ви думаєте, чому?
Д.Р.: Вони наводять багато технічних причин, чому цього не слід робити. Я не підтримую такої позиції. Я хочу називати Росію її справжнім ім’ям. Коли ця війна закінчиться, це все одно не буде кінець. Ця війна змінює обличчя Європи. Це обличчя не змінювалось так разюче з часів Другої світової війни. Саме після Другої світової, піднялась залізна завіса. Коли президент Рейган прийшов до влади, він 8-м років намагався розвалити Радянський Союз, і йому це вдалось.
Він дійсно був відповідальний за усі країни, які таким чином здобули свободу. І ми повинні продовжувати його спадщину. Як я вже сказав, коли війна закінчиться, це все іще не буде кінець. Минуть покоління, перш ніж хтось знову почне довіряти Росії. Після падіння залізної завіси ми думали, що вони стануть більш-менш нормальною країною. І деякий час так і було. Але ніхто не очікував, що вони почнуть середньовічну війну в 21-му столітті. Але це те, що вони зробили. Тепер навпаки, важко повірити, що вони знову цього не зроблять через 20-30 років.
Тож, ті люди, які мали бачення НАТО і вирішили об’єднатись, - були праві. І вони ще більше праві сьогодні. Їхня правота була доказана на практиці. Тож, ми будемо зміцнювати НАТО. Ми приєднаємо кілька дуже хороших нових членів. Крім того, коли це закінчиться, ми збираємось дуже ретельно проаналізувати Східний фланг і те, як його слід зміцнити.
Я хочу активізувати проти Росії усе, що можна. Росію потрібно зупинити. Світ повинен знати і розуміти, чим є Росія, що вони собою представляють
К.Л.: Ви є співавтором іще однієї важливої для українців ініціативи. Це резолюція про визнання дій Росії геноцидом проти українського народу. Ця ініціатива досі не пройшла Конгрес. Як ви думаєте, чому?
Д.Р.: Знову ж таки, люди пояснюють те, що це не робиться, технічними причинами. Я не вірю в такі аргументи. Я хочу активізувати проти Росії усе, що можна. Росію потрібно зупинити. Світ повинен знати і розуміти, чим є Росія, що вони собою представляють. І світ повинен прийняти рішення, на чиєму вони боці. В ООН 193-ри країни-члени, але росіяни мають підтримку лише від жменьки країн. Я називаю їх «недобрі діячі». Це китайці, північнокорейці, іранці, сирійці, кубинці, - ви їх добре знаєте. Чи хтось дійсно хоче належати до такого клубу? Це погана компанія. Потрібно продовжувати їхню ізоляцію, наскільки це можливо.
К.Л.: Якщо підсумувати цей рік, чи вважаєте ви, що Сполучені Штати, НАТО та інші союзники мали зробити щось інакше протягом цього року, стосовно російської агресії в Україні?
Д.Р.: Знову ж таки, я хотів би, щоб бойові потреби надходили швидше, зброя надавалася швидше. Було б добре, якби цей процес відбувався швидше. Але знову ж таки, війна це наче рух у тумані, ви повинні продовжувати йти далі, поступово роблячи крок за кроком та чітко визначати, яка ваша мета і як її досягти. Українці мають це бачення, так само й ми та наші європейські партнери. Треба продовжувати рух і поступово нарощувати темп.
К.Л.: Що би ви хотіли сказати українському народу сьогодні?
Д.Р.: Прийміть мої вітання із тими перемогами, яких ви досягли. Також прийміть мої співчуття за ціну, яку ви заплатили. Як я вже казав раніше, ми пройшли через це у 1776-му році. Мене в той час там не було, - попри те, що мої діти переконані, - але тим не менш, ми розуміємо вашу боротьбу і хочемо допомогти усім, чим можемо. І я не можу дочекатися дня, коли це закінчиться і українці зможуть почати відбудовувати свою державу. Я думаю, що після усіх цих подій Україна стане набагато сильнішою країною. І це день, на який українцям варто чекати.
Раніше Голос Америки опублікував ексклюзивні інтерв'ю із сенатором-демократом Крісом Мерфі, з його демократичним колегою сенатором Шелдоном Вайтгаузом, а також із конгресменом-республіканцем Майком Лоулером, співголовами українського конгресового кокусу конгресменом-демократом, Майком Квіглі та конгресменом-республіканцем, Браяном Фіцпатріком.
А також із 52-гою спікеркою Палати представників Конгресу США, Ненсі Пелосі. Остання наголосила, що "Із жаху та розбитого серця народились героїзм та надія. Усі у захваті від надзвичайних людей України: які перед обличчям жахливих випробувань, відмовляються припиняти боротьбу за власну свободу".
Інші ексклюзивні матеріали дивіться незабаром в етерах Голосу Америки та читайте на нашому сайті. Зокрема, із сенаторкою-демократкою Джин Шагін та сенатором-демократом Діком Дурбіним.
Дивіться також, повне інтерв'ю із сенатором Рішем:
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«Молдова не стикається з військовими загрозами завдяки Україні», – глава МЗС Молдови. Відео
«Україна за підтримки міжнародної спільноти спроможна захистити свою територію, спроможна звільнити деякі території, і завдяки цьому забезпечує мир і стабільність у таких країнах, як Молдова, і не тільки», – глава МЗС Молдови Ніку Попеску
- Голос Америки
Шольц закликав до реформ у ЄС для швидшого надання боєприпасів Україні
Країнам ЄС варто "здійснити заходи для забезпечення ще кращих безперервних постачань" боєприпасів Україні для захисту від повномасштабної російської агресії, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц у виступі перед німецькими законодавцями у Бундестазі.
"Дуже важливо, щоб ми швидко постачали Україні необхідні боєприпаси", - сказав Шольц, пообіцявши говорити про реформи у Євросоюзі на саміті в Брюсселі наступного тижня.
"Європейський Союз не перебуває у стані війни"
Раніше Київ повідомив ЄС, що українським силам потрібно 350 тисяч снарядів на місяць, щоб відбити російський напад і розпочати власні контрнаступи. Як зазначає AFP, країни ЄС наразі ведуть суперечки щодо деталей, наприклад, хто відповідатиме за розміщення замовлень на боєприпаси і чи можуть вони купувати лише в європейських виробників.
обов'язково, щоб ми рухалися до свого роду режиму воєнної економіки
На зустрічі міністрів оборони та закордонних справ Євросоюзу у понеділок заплановано обговорення плану у 2,1 мільярда доларів щодо використання власних запасів зброї і розміщення спільних замовлень на снаряди для України. Комісар ЄС із внутрішнього ринку Тьєррі Бретон минулого тижня заявив, що "обов'язково, щоб ми рухалися до свого роду режиму воєнної економіки", щоб "різко збільшити нашу здатність виробляти більше [зброї] в Європі".
Але міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виступив проти закликів перевести європейську економіку на режим воєнного стану. "Це був би фатальний сигнал", оскільки це означало б, що "ми підпорядковуємо все виробництву зброї та боєприпасів", - сказав він і додав: "Ми - Європейський Союз і Німеччина - не перебуваємо у стані війни".
"Рамштайн-10"
Україна має значення... для всього світу
Напередодні під час засідання Міжнародної контактної групи з безпекової допомоги Україні в форматі "Рамштайн" пріоритетом стало забезпечення потреб України на найближчий час, включаючи надання боєкомплектів та зміцнення систем протиповітряної оборони.
"Україна має значення. Це важливо не лише для України чи Сполучених Штатів, це важливо для всього світу [...] Росія сподівається стерти Україну у війні на виснаження, але Україні допомагають понад 40 країн, – сказав Остін. - Тим часом Росія змушена залежати від Ірану та Північної Кореї та мусить використовувати обладнання часів Другої світової війни. Отже, у Росії закінчуються можливості та не вистачає друзів".
Як пише Радіо Свобода, міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін повідомив, що учасники "Рамштайну" допоможуть Україні надалі отримувати танки, бойові машини піхоти та іншу бронетехніку, а також "терміново навчати українських військових на нових потужностях".
терміново навчати українських військових на нових потужностях
"Ми почули новини щодо нашого прогресу і деякі значні нові зобов’язання. Швеція оголосила, що надасть Україні 10 танків Leopard і ключові компоненти до ППО. Норвегія співпрацює зі США, щоб передати Україні дві системи NASAMS", – перерахував Остін.
Міністр оборони України Олексій Резніков подякував США за лідерство і "за антикремлівську коаліцію за готовність стояти з Україною до перемоги" і заявив: "10-й Рамштайн вселяє оптимізм: посилення протиповітряної оборони, постачання боєприпасів, тренування і формування «броньованого кулака»".
У статті використано матеріали AFP, Reuters
У США арештували китайського мільярдера за звинуваченням в масштабному шахрайстві
Китайський бізнесмен у вигнанні, який проживає в США і має зв’язки з колишнім радником Дональда Трампа в Білому домі Стівом Бенноном, був заарештований за звинуваченням у тому, що шахрайським чином отримав понад мільярд доларів від тисяч підписників у соціальних мережах.
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Міністерство юстиції США оголосило в середу: «Хо Ван Квока, якого в соціальних мережах називають Го Венгуєм, заарештували в середу в Нью-Йорку та звинуватили в шахрайстві з банківськими послугами, шахрайстві з цінними паперами, банківському шахрайстві та відмиванні грошей.
Спільник у справі Кін Мін Дже, який має подвійне громадянство Гонконгу та Британії, залишається на волі.
У оприлюдненому звинуваченні за 12 пунктами стверджується, що Квок і Дже «скористалися перевагами присутності Квока в Інтернеті та сотнями тисяч підписників», щоб отримати інвестиції в різні підприємства з обіцянками завищених фінансових прибутків.
Повідомляється, що одне з підприємств, відоме як GTV Media Group Inc., було створено у партнерстві з Бенноном.
У обвинувальному акті йдеться, що Квок, Дже та інші шахрайським шляхом отримали понад 400 мільйонів доларів шляхом незаконного розміщення акцій GTV у 2020 році, а потім використали значну частину грошей для особистої вигоди.
Квока звинувачують у тому, що він набив собі кишені грошима, які він вкрав, у тому числі купив собі та своїм близьким родичам маєток площею 50 000 квадратних футів, Ferrari за 3,5 мільйона доларів і навіть два матраци вартістю 36 000 доларів, а також профінансував купівлю розкішної яхти на 37 мільйонів доларів", - йдеться в заяві прокурора США Даміана Вільямса".
Вільямс сказав, що в рамках розслідування Міністерство юстиції вилучило близько 634 мільйонів доларів з 21 різного банківського рахунку та Lamborghini Aventador SVJ Roadster і вимагає їх конфіскації.
У відповідній справі Комісія з цінних паперів і бірж висунула цивільні звинувачення проти Квок і Дже в середу, звинувативши їх в участі в «незареєстрованих і шахрайських» розміщеннях акцій, які зібрали понад 850 мільйонів доларів.
У заяві контролюючого органу з цінних паперів зазначено, що ці особи «неправомірно привласнили значну частину коштів, зібраних від інвесторів, щоб збагатити себе та членів своїх сімей», зокрема перенаправили 100 мільйонів доларів, отриманих через розміщення акцій GTV, у хедж-фонд на користь компанії, що належить сину Квока.
У 2020 році Комісія з цінних паперів та фондових ринків висунула GTV та двом іншим медіа-компаніям звинувачення у проведенні незаконного розміщення акцій, у результаті чого в рамках мирової угоди стягнуто з компаній 454 мільйони доларів.
Квок, який називав себе дисидентом, у 2015 році втік до Сполучених Штатів і купив пентхаус у готелі Нью-Йорка приблизно за 67,5 мільйона доларів.
У обвинувальному акті йдеться, що починаючи з 2017 року Квок, який заявляв, що є мільярдером, «зібрав значну кількість прихильників в Інтернеті».
"Квок дав численні інтерв'ю ЗМІ та опублікував у соціальних мережах, стверджуючи, що просуває рух проти Комуністичної партії Китаю", - йдеться в обвинуваченні.
Бізнесмен нібито використовував дві некомерційні організації — Фонд «Верховенство права» та Товариство «Верховенство права», щоб долучити прихильників, які «підтримували» його нібито антикомуністичну позицію та погоджувались на його пропозиції з інвестицій.
Крім GTV, Kwok і Je нібито обманювали інвесторів через три інші підприємства, зокрема програму позик на ферми, серію клубів, відомих як G/CLUBS, і «екосистему» криптовалют під назвою Himalaya Exchange.
G/CLUBS, описана на веб-сайті як «ексклюзивна висококласна членська програма, що пропонує повний спектр послуг», заробила близько 250 мільйонів доларів США.
Згідно з обвинувальним актом, серед інших витрат Квок і Дже нібито використали кошти для придбання маєтку Квока в Нью-Джерсі вартістю 26,5 мільйона доларів, китайських і перських килимів вартістю приблизно 978 000 доларів, телевізора за 62 000 доларів і підставки для колиски для каміна вартістю 53 000 доларів.
«Від інвестиційних шахрайств страждають невинні люди, що руйнує довіру суспільства до цілісності фінансових систем», — сказав у заяві помічник директора ФБР Майкл Дж. Дрісколл.
Квок і Беннон є давніми партнерами.
У серпні 2020 року Беннон, який був старшим стратегом Білого дому за часів президентства Трампа, був заарештований за федеральними звинуваченнями в шахрайстві на яхті, що належить Квоку, біля Вестбрука, штат Коннектикут.
Беннона та трьох інших звинуватили в обмані тисяч донорів, які хотіли допомогти профінансувати побудову стіни вздовж кордону США та Мексики.
Беннона помилував Трамп перед тим, як піти з посади.
Проте у вересні 2022 року прокурори штату Нью-Йорк висунули Беннону звинувачення у зв’язку зі схемою збору коштів We Build the Wall.
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