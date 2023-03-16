Брифінг Голосу Америки. Борг Януковича. Рішення британського суду

Брифінг Голосу Америки - наживо. Говоримо про те, чому рішення британського суду в справі боргу Януковича є важливим для України, а також про останню військову допомогу від союзників та партнерів. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.