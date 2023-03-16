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Брифінг Голосу Америки

Брифінг Голосу Америки. Борг Януковича. Рішення британського суду

Брифінг Голосу Америки. Борг Януковича. Рішення британського суду
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Брифінг Голосу Америки. Борг Януковича. Рішення британського суду

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Говоримо про те, чому рішення британського суду в справі боргу Януковича є важливим для України, а також про останню військову допомогу від союзників та партнерів. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.

Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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