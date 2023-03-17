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Брифінг Голосу Америки

Брифінг Голосу Америки. Ордер на арешт Путіна видали судді МКС

Брифінг Голосу Америки. Ордер на арешт Путіна видали судді МКС
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Брифінг Голосу Америки. Ордер на арешт Путіна видали судді МКС

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна і російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Тим часом Словаччина стала другою країною, яка ухвалила рішення про передачу винищувачів Україні. Як відбувається тренування українських військових у Великій Британії - включення із Лондона. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся. 

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