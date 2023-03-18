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Студія Вашингтон

Це лише початок: реакції на ордер на арешт Путіна. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Це лише початок: реакції на ордер на арешт Путіна. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Це лише початок: реакції на ордер на арешт Путіна. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Суд в Гаазі звинувачує Путіна у воєнному злочині примусової депортації дітей з окупованих територій України до Російської Федерації. Чи вплине це на можливість створення трибуналу з розсліідування злочину агресії, що намагається просунути Україна?

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