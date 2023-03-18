Це лише початок: реакції на ордер на арешт Путіна. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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березень 17, 2023
Дуда: Польща передасть Україні винищувачі МіГ-29. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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березень 16, 2023
Україна не може гаяти час, - міністр оборони США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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березень 15, 2023
Держдеп США викликав посла Росії. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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березень 14, 2023
Зустріч Байдена з лідерами Британії та Австралії. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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березень 11, 2023
Байден та фон дер Ляєн обговорюють Україну у США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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березень 10, 2023
Бюджет США: скільки Байден просить для України? СТУДІЯ ВАШИНГТОН