Це лише початок: реакції на ордер на арешт Путіна. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Суд в Гаазі звинувачує Путіна у воєнному злочині примусової депортації дітей з окупованих територій України до Російської Федерації. Чи вплине це на можливість створення трибуналу з розсліідування злочину агресії, що намагається просунути Україна?