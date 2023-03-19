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Папа Франциск: молімося за народ України, що страждає від воєнних злочинів
На завершення свого недільного звернення до прочан на площі Святого Петра у Ватикані папа Франциск закликав не забувати молитися за український народ. Про це повідомляє Vatican News.
"Браття і сестри, не забуваймо молитися за мученицький український народ, який і далі потерпає від воєнних злочинів", – сказав Папа Франциск наприкінці своєї промови.
Крім того папа висловив співчуття жертвам землетрусу в Еквадорі та помолився за татів з огляду на те, що в багатьох країнах світу цієї неділі відзначають День батька.
Напередодні папа зустрівся з біженцями, зокрема українськими, які прибули до різних країн до різних країн Європи в рамках ініціативи гуманітарних коридорів, повідомляє Vatican News.
"Між вами є багато українських біженців. Їм хочу сказати, що Папа не зрікається шукати мир, не перестає покладати надію на мир і молитися за нього. Роблю це для вашої багатостраждальної країни і для інших, які страждають від війни; тут є багато людей, які втекли від інших війн", – йдеться у промові Папи Франциска, приготованій для зустрічі з біженцями.
Як повідомляв Голос Америки, у лютому Папа римський Франциск закликав лідерів країн світу докласти "конкретних зусиль для того, щоби покласти край" війні Росії в Україні, "припинити вогонь та розпочати мирні переговори".
Раніше Франциск запевнив, що готовий зустрітись із президентом України Володимиром Зеленським та російським лідером Володимиром Путіним і додав, що досі не відвідав Київ, оскільки зараз ще немає можливості приїхати до Москви. У січні війну Росії в Україні він назвав "злочином проти Бога та людства".
В матеріалі використані джерела Vatican News.
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Символічна зневага до ордера на арешт МКС - західні медіа про візит Путіна у Маріуполь
Приїзд президента Росії Володимира Путіна до Маріуполя після ордеру на його арешт Міжнародного кримінального суду "символічною демонстрацією бравади Путіна", пише The Washington Post. Як вважає видання, візит до Маріуполя також створив образ Путіна як "зухвалого та непокірного" попри заяву МКС, що він несе особисту відповідальність за злочинне викрадення та депортацію українських дітей, вивезених через російський кордон.
візит дає можливість з низьким рівнем ризику дати сигнал світові, що він не сховався в Кремлі
NPR нагадує: "Маріуполь став світовим символом непокори" після тривалого захисту міста й 83-денної облоги "Азовсталі". А CNN зазначає, що місто стало "найбільшою нагородою Росії у цій війні – досі єдиним великим містом, яке вона захопила та зуміла утримати". "І все ж питання полягає в тому, чому Путін так довго чекав, щоб здійснити те, що певною мірою є очевидним піаром... Можливо, масштаб руйнування міста означав, що знадобилося стільки часу, щоб відбудувати його достатньо і створити прийнятний фон для фотосесій", вважає видання.
CNN додає: "Але якщо цей неоголошений візит готувався до того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт самого Путіна, це могло зміцнити його рішучість. Цей візит дає можливість з низьким рівнем ризику дати сигнал світові, що він не сховався в Кремлі, а також знак російським людям, які він очолює, досить молодий і енергійний, щоб самостійно їздити по місту, і сильно зосереджений на відбудови та інтеграції тих незаконно окупованих територій України до Росії".
The New York Times зазначає, що ця перша поїздка Путіна "на територію, захоплену його силами після повномасштабного вторгнення в Україну" - "дуже символічна". "Час поїздки пана Путіна можна витлумачити як зневагу до Міжнародного кримінального суду... У той час як ордер суду може вплинути на здатність пана Путіна подорожувати за кордон і посилити його ізоляцію від Заходу, Кремль заявив, що вважає ордер безглуздим і пообіцяв не співпрацювати". Також газета нагадує, що у понеділок Путін прийматиме "найважливішого союзника Москви, лідера Китаю Сі Цзіньпіна".
Час поїздки пана Путіна можна витлумачити як зневагу до Міжнародного кримінального суду
При цьому The Wall Street Journal пише: "Через день після того, як він також відвідав Крим - український півострів, окупований Москвою з 2014 року - президент Росії сигналізує про свій намір продовжувати конфлікт, який може стати тривалим". При цьому, "після невдач на полі бою минулого року пан Путін фактично зменшив свої безпосередні цілі війни, щоб утримати всі чотири території, включно з Донецьком, які Росія анексувала минулої осені, але не контролює повністю".
Москва постійно заперечує звинувачення у воєнних злочинах, описуючи їх як "фантазію", спрямовану на дискредитацію Росії, а прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков відкинув висновки МКС, нагадує NBC. "Ми не визнаємо цей суд, ми не визнаємо юрисдикцію цього суду. Ось як ми ставимося до цього", - сказав він у п'ятницю.
після невдач на полі бою минулого року пан Путін фактично зменшив свої безпосередні цілі війни
Однак "Росія не може представити це як подорож «за кордон» всупереч МКС", - сказав NBC Кейр Джайлз, консультант аналітичного центру Chatham House. "Крим і Маріуполь знаходяться в Україні, лише тимчасово окуповані російськими військами, але визнати цей факт суперечило б усьому наративу Москви про те, що вони повинні розглядатися як такі, що належать Росії, - сказав він. - Визнання того, що одноденна поїздка до Маріуполя є відвідуванням іншої країни, також означатиме визнання того, що Росія незаконно окупувала свого сусіда".
Раніше Голос Америки повідомляв, що Міноборони України назвало візит російського глави до Маріуполя поїздкою "злодія" "під покровом ночі", а численні користувачі соцмереж та оглядачі порівняли це із візитом до міста лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера у 1941 році.
- Голос Америки
Приїзд Путіна в Маріуполь у соцмережах порівняли з візитом Гітлера у 1941
Візит президента Росії Володимира Путіна до Маріуполя численні користувачі соцмереж в Україні та оглядачі за кордоном порівняли із візитом лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера у 1941 році.
Лише два дні тому Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, що звинувачують його у воєнному злочині примусової депортації дітей з України до РФ. А лише три дні тому Україна відзначила роковини авіаудару росіян по будівлі Маріупольського драматичного театру, де ховалися сотні людей.
"Як і личить злодіям, Путін під покровом ночі відвідав український Маріуполь. По-перше, це безпечніше. Крім того, темрява дозволяє йому висвітлити те, що він хоче показати, і сховати місто, яке його армія повністю зруйнована, а мешканців вціліло небагато, подалі від сторонніх очей", - йдеться у заяві Міноборони України у Twitter.
"Міжнародний злочинець Путін відвідав окупований Маріуполь. Дивився на "відбудову міста".... у ночі. Напевно, щоб при світлі дня не бачити розстріляного міста, вбитого його "визволенням". Адже у темноті не видно, скільки чорних розстріляних будинків стоїть, а де замість висоток залишилася груда каміння, - йдеться у Telegram-каналі Маріупольської міської ради. - Маріуполь - це рокова помилка кривавого диктатора. Він показав справжнє обличчя "руського миру", який є російським терором та звірством. Від нього у Маріуполі загинуло понад 22 тисячі мирних, кількість жертв може бути значно вищою".
"Злочинця завжди тягне на місце злочину. Поки країни цивілізованого світу заявляють про арешт «режисера війни» (Путіна В. В.) у разі перетину кордону, організатор убивств тисяч маріупольських родин приїхав милуватися руїнами міста і братніми могилами. Цинізм і відсутність каяття", - написав у Twitter радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.
Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко опублікував у Twitter фото Адольфа Гітлера під час відвідування штабу групи армій "Південь" у Маріуполі у грудні 1941 року і дописав: "Інший диктатор також одного разу відвідав Маріуполь. Ми знаємо, чим закінчилася його історія... «Багато істориків і сучасників стверджують, що саме тут Гітлер вперше зрозумів, що війна програна» - WarHistoryOnline".
"Два фото: «Путін» на Радбезі та «Путін» у Маріуполі. Своїх чиновників він боїться більше, ніж маріупольців?", - додав Геращенко.
"Путін відвідує Маріуполь, місце одного з найжахливіших воєнних злочинів російської армії – бомбардування театру, наповненого дітьми, на якому було чітко написано слово «діти», написане російською мовою, щоб бомбардувальники не зробили того, що вони зробили тоді", - пише Кеннет Рот, колишній виконавчий директор Human Rights Watch.
Керівник московського бюро Financial Times Макс Седдон описує у Twitter одне з відео, опублікованих російськими пропагандистськими медіа: "Тут Путін, очевидно, їздить Маріуполем напівінкогніто, оскільки Марат Хуснуллін, високопосадовець, відповідальний за будівництво та реконструкцію, розповідає йому про зусилля Росії відновити те, що зруйнувала її армія".
Він додав: "Зверніть увагу, як для цього нібито спонтанного візиту до Маріуполя глибокої ночі люди, які живуть у цій квартирі, накрили для Путіна цілий стіл їжі, ніби він Санта-Клаус і просто з’являється без попередження".
"Чому вночі? Тому що вдень навіть бетоні курники Путіна та "потемкинские деревни" Шойгу виглядають так. Тут репортажів про "удобно, красиво" не вийде. Тому - вночі. Коли справжньої краси від російського окупаційного дизайну ховає темрява", - пише радника міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Путін відвідує окупований, зруйнований Маріуполь. Вночі, в темряві, їде порожніми вулицями. Місцева жінка в одному з небагатьох відбудованих житлових будинків показана, щоб подякувати йому за «перемогу». Не зовсім схоже на впевнене управління", - пише головний кореспондент із закордонних справ The Wall Street Journal Ярослав Трофімов.
"Ролик російського державного телебачення про візит Путіна до Маріуполя, де «місцеві жителі» дякують йому за приїзд. Коли він проїжджає, у Москві розчищають цілі вулиці, але російське державне телебачення хоче, щоб росіяни повірили, що цей вилив вдячності є спонтанним", - пише інший кореспондент The Wall Street Journal Метью Луксмур.
При цьому чимало користувачів соцмереж висловили сумнів, що відео зняте саме у Маріуполі.
Але український телеведучий Андрій Бєдняков, уродженець Маріуполя, у коментарях до свого допису в Instagram висловив переконання у автентичності місці і героїв зйомки. "Багато пишуть, що люди ці «перевдягнені» [актори]. Я навіть не думаю, що це перевдягнені. У нас в місті були прихильники рузького світу. І слухаючи що несуть ці люди, я розумію, що в мене до них величезна злість. Саме до цих тих, хто чекає і кличе. Саме через них ми не можемо приїхати до себе на малу батьківщину. Саме через них загинули десятки тисяч людей. Саме через них зруйновано наше місто".
«Фізрук»: історія шахтаря з Донбасу, який захищає Україну. Відео
«Як тільки буде перемога, я почну заново дітей тренувати», - каже ветеран ЗСУ Андрій Аскеров. Він – шахтар-прохідник з Донбасу. У вільний від роботи час, був тренером з волейболу.
- Голос Америки
- Радіо Свобода
Росія згортає пошуки збитого американського безпілотника в Чорному морі через погоду – Гуменюк
Російські сили зупинили пошукові роботи в Чорному морі, повідомила очільниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк. Про це вона сказала в ефірі національного телемарафону 19 березня.
За даними Гуменюк, російське корабельне угруповання продовжує маневрувати в Чорному морі, тримаючись подалі від контрольованого Україною берега, «щоб не бути ураженими нашою зброєю».
«Також спостерігається згортання пошукової операції в тому районі, де відбувся повітряний інцидент і вони там дещо вишукували. Погода і глибини не сприяють продовженню цих робіт», – пояснила Гуменюк.
Напередодні два російські винищувачі СУ-27 переслідували американський безпілотник MQ-9 Reaper і згодом один з них зіткнувся з дроном у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. У Державному департаменті США інцидент назвали "нахабним порушенням міжнародного права".
Вашингтон викликав посла Росії, щоб висловити протест проти «нерозважливої» поведінки російських пілотів двох винищувачів Су-27. Пентагон заявив, що перехоплення безпілотника MQ-9 Reaper сталося у міжнародному повітряному просторі.
Як повідомляв раніше Голос Америки, координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі сказав, що США регулярно здійснюють польоти літаків у Європі як у суверенному, так і в міжнародному повітряному просторі, відповідно до міжнародного права та зі схвалення приймаючих країн – для зміцнення колективної європейської оборони та безпеки» та підтримки національних цілей Альянсу, партнерів і Вашингтона.
Небезпечні маневри Росії, що призвели до падіння американського безпілотника, є "частиною моделі агресивних, ризикованих і небезпечних дій російських пілотів у міжнародному повітряному просторі", заявив міністр оборони США Ллойд Остін 15 березня на відкритті засідання Контактної групи з допомоги Україні у форматі "Рамштайн".
"Тож не сумнівайтесь, Сполучені Штати продовжуватимуть літати та працювати там, де це дозволено міжнародним правом. Росія зобов’язана експлуатувати свою військову авіацію безпечно та професійно", - підкреслив глава Пентагону.
Речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що інцидент є явним порушенням міжнародного права.
Міністерство оборони Росії 14 березня заперечило, що якийсь із його літаків контактував з американським безпілотником, і заявило, що дрон розбився через «різке маневрування».
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