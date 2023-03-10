Папа каже, що війна в Україні «світова» і там задіяні «імперські інтереси не лише Російської імперії»

Глава католицької церкви Папа Франциск в інтерв’ю з нагоди десятиріччя його обрання на престол висловив думку, що російська війна в Україні вже стала світовою.

Папа нагадав швейцарській телерадіомовній компанії RSI, що на другий день початку нового російського вторгнення в Україну в лютому минулого року він пішов до російського посольства у Ватикані і заявив про готовність їхати у Москву, якби Путін був готовий вести з ним переговори про мир.

«Лавров написав мені: «Дякую, але зараз не час», - розповів Папа в телеінтерв’ю, яке транслюватимуть у неділю.

В оприлюднених частинах інтерв’ю він каже, що російську війну в Україні можна порівнювати з війнами 1914-1918 і 1939-1945 років.

«Залучилися всі великі потуги. Полем битви є Україна. Там воюють всі», - цитує Папу RSI.



Папа Франциск завжди послідовно засуджує російський напад на Україну і називає війну несправедливою, жорстокою та вимагає її негайно зупинити.

Але деякі попередні оцінки й висловлювання Папи Франциска щодо російської війни в Україні викликали незгоду, зокрема серед тих, хто сприйняв його заклики до припинення вогню усіма сторонами як вимогу, щоб українці припинили захищатися.

Критики Папи зауважують, що він однаково говорить і про нападницю - Росію і про жертву нападу - Україну.

В нових висловлюваннях Папи критичну увагу напевне приваблять його слова про те, що у війні задіяні «не лише інтереси Російської імперії, але й інших імперій».

Президент України Володимир Зеленський раніше у відповідь на папські протести проти війни й заклики до припинення вогню дякував йому за підтримку і запрошував приїхати в Україну.

«Ми вдячні понтифіку за молитви за Україну. Наш народ потребує підтримки світових духовних лідерів, які мають доносити до світу правду про жахіття, які агресор коїть в Україні», - писав Володимир Зеленський у Твіттері в серпні минулого року.

В інтерв’ю швейцарському телебаченню цього разу Папа Франциск також критично висловився про виробників зброї, згадавши про ту індустрію разом з проблемою голоду у світі.