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Папа каже, що війна в Україні «світова» і там задіяні «імперські інтереси не лише Російської імперії»
Глава католицької церкви Папа Франциск в інтерв’ю з нагоди десятиріччя його обрання на престол висловив думку, що російська війна в Україні вже стала світовою.
Папа нагадав швейцарській телерадіомовній компанії RSI, що на другий день початку нового російського вторгнення в Україну в лютому минулого року він пішов до російського посольства у Ватикані і заявив про готовність їхати у Москву, якби Путін був готовий вести з ним переговори про мир.
«Лавров написав мені: «Дякую, але зараз не час», - розповів Папа в телеінтерв’ю, яке транслюватимуть у неділю.
В оприлюднених частинах інтерв’ю він каже, що російську війну в Україні можна порівнювати з війнами 1914-1918 і 1939-1945 років.
«Залучилися всі великі потуги. Полем битви є Україна. Там воюють всі», - цитує Папу RSI.
Папа Франциск завжди послідовно засуджує російський напад на Україну і називає війну несправедливою, жорстокою та вимагає її негайно зупинити.
Але деякі попередні оцінки й висловлювання Папи Франциска щодо російської війни в Україні викликали незгоду, зокрема серед тих, хто сприйняв його заклики до припинення вогню усіма сторонами як вимогу, щоб українці припинили захищатися.
Критики Папи зауважують, що він однаково говорить і про нападницю - Росію і про жертву нападу - Україну.
В нових висловлюваннях Папи критичну увагу напевне приваблять його слова про те, що у війні задіяні «не лише інтереси Російської імперії, але й інших імперій».
Президент України Володимир Зеленський раніше у відповідь на папські протести проти війни й заклики до припинення вогню дякував йому за підтримку і запрошував приїхати в Україну.
«Ми вдячні понтифіку за молитви за Україну. Наш народ потребує підтримки світових духовних лідерів, які мають доносити до світу правду про жахіття, які агресор коїть в Україні», - писав Володимир Зеленський у Твіттері в серпні минулого року.
В інтерв’ю швейцарському телебаченню цього разу Папа Франциск також критично висловився про виробників зброї, згадавши про ту індустрію разом з проблемою голоду у світі.
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У четвер президент США Джо Байден презентував свою пропозицію бюджету Сполучених Штатів на наступний фіскальний рік. Білий дім просить виділити на 2024 рік майже 7 трильйонів доларів.
Як і очікувалося, в разі ухвалення витрати на оборону у 2024 будуть одними з найбільших за всю історію мирного часу у США. Загальна сума оборонного бюджету перевищить 842 мільярди доларів. У 2023 він складав 816 мільярдів. З огляду на те, що експерти розраховують на 5% інфляцію, збільшення оборонного бюджету не є надвеликим.
У кошторисі відображені зусилля Пентагону протидіяти глобальним викликам і підтримувати безпеку Америки. Зокрема, у документі йдеться про загрози з боку Росії, змагання зі зростаючою технологічною перевагою Китаю та зусилля США модернізувати застарілу зброю.
Документ, серед іншого, передбачає виділення понад 6 мільярдів доларів на подальшу військову підтримку України та європейських союзників і партнерів у боротьбі з російською агресією.
Також у бюджеті запланована підтримка програми прийому до США українських біженців та інших програм із переселення українців, як то Uniting for Ukraine. Окремо передбачені 753 мільйони для підтримки зусиль України проти зловмисного впливу Росії у сфері дезінформації, кібербезпеки та підтримки українського громадянського суспільства загалом.
Аналітики очікують, що більше фінансової підтримки для України може надійти у формі додаткових запитів до Конгресу про виділення коштів для безпосереднього надання зброї та поповнення запасів США та союзників, пишуть американські ЗМІ.
План, який представив президент — це лише початковий етап, і він відображає пріоритети Байдена, зокрема, в контексті майбутніх президентських виборів у США. Документ стане відправною точкою для переговорів про витрати між республіканцями та демократами.
Раніше питання оборонного бюджету викликало суперечки всередині Республіканської партії. Деякі республіканці, включно з лідером меншості в Сенаті Мітчем Макконеллом, приєдналися до двопартійної підтримки України та наполягали на виділенні більшої допомоги. Втім інші конгресмени-республіканці - проти збільшення видатків, зокрема, на потреби України, і виступають проти збільшення державного боргу країни.
Конгрес повинен дійти згоди щодо федеральних витрат до 1 жовтня цього року.
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