Актуально
- Голос Америки
- Радіо Свобода
- Reuters
Дострокові парламентські вибори в Казахстані: є повідомлення про затримання
В Астані затримують активістів у день позачергових парламентських виборів – про це повідомляє казахська служба Радіо Свобода «Радіо Азаттик» із посиланням на місцеві телеграм-канали 19 березня.
Зокрема, місцева служба повідомляє про затримання активістки Галії Тамабаєвої. Крім того, відомо про блокування людей біля їхніх будинків у різних містах Казасхтану на тлі анонсованих акцій протесту проти дострокових виборів до мажилісу (парламенту) й місцевих масліхатів.
Цивільного активіста Амангельди Джахіна, якого влада зняла з виборів до мажилісу, затримали невідомі в масках і цивільному одязі без пояснень причин, пише telegram-канал NotExtremists.
За повідомленнями, затримано й столичного активіста Марата Мусабаєва. На опублікованому в мережі відео група поліцейських біжить у напрямку Мусабаєва. Це відео переривається словами активіста про те, що його «звичайно, затримають». Раніше у неділю він повідомив, що перебуває на набережній в Астані. За його словами, зранку ймовірні працівники сил безпеки стежили за ним від самого дому.
Раніше сьогодні про зовнішнє спостереження біля його будинку повідомив і громадянський активіст Марат Жиланбаєв, член групи зі створення опозиційної партії «Алга, Казахстан!».
Телеграм-канал Masa.media пише, що юрист Казахстанського бюро з прав людини Артур Алхастов зафіксував на відео у прямому ефірі затримання людей біля пам’ятника Кенесари-хану. За його інформацією, серед затриманих можуть бути як прихильники опозиції, так і випадкові перехожі.
Азаттик запросив інформацію у представника МВС. На момент публікації відповіді не надійшло.
Акімати відмовили активістам в Астані, Алмати, Аксаї та Костанаї у проведенні мирних акцій протесту 19 березня з вимогою визнати нелегітимними та скасувати дострокові вибори до мажилісу та масліхати.
У неділю в Казахстані відбуваються позачергові парламентські вибори, які, як очікується, зміцнять владу президента країни Касим-Жомарта Токаєва та завершать перестановки у правлячій еліті, повідомляє агенство Reuters. Вибори до нижньої палати парламенту, обраної ще за Назарбаєва, який очолював правлячу партію «Нур Отан», мали відбутися 2026 року, але Токаєв оголосив позачергове голосування.
Токаєв перейменував правлячу партію на «Аманат», втім, вирішив її не очолювати. Опитування показують, що вона, швидше за все, і збереже більшість у парламенті та становитиме ядро парламентської підтримки Токаєва. Уперше майже за два десятиліття кілька опозиційних діячів балотуються як незалежні кандидати.
Як повідомляє агенство Reuters, за даними ЦВК, до моменту закриття виборчих дільниць по країні проголосувало 54,2% виборців. Результати екзит-полу мають бути оголошені після півночі за місцевим часом, а офіційні дані будуть опубліковані в понеділок.
В матеріалі використані джерела Reuters.
Всі новини дня
Символічна зневага до ордера на арешт МКС - західні медіа про візит Путіна у Маріуполь
Приїзд президента Росії Володимира Путіна до Маріуполя після ордеру на його арешт Міжнародного кримінального суду є "символічною демонстрацією бравади Путіна", пише The Washington Post. Як вважає видання, візит до Маріуполя також створив образ Путіна як "зухвалого та непокірного" попри заяву МКС, що він несе особисту відповідальність за злочинне викрадення та депортацію українських дітей, вивезених через російський кордон.
візит дає можливість з низьким рівнем ризику дати сигнал світові, що він не сховався в Кремлі
NPR нагадує: "Маріуполь став світовим символом непокори" після тривалого захисту міста й 83-денної облоги "Азовсталі". А CNN зазначає, що місто стало "найбільшою нагородою Росії у цій війні – досі єдиним великим містом, яке вона захопила та зуміла утримати". "І все ж питання полягає в тому, чому Путін так довго чекав, щоб здійснити те, що певною мірою є очевидним піаром... Можливо, масштаб руйнування міста означав, що знадобилося стільки часу, щоб відбудувати його достатньо і створити прийнятний фон для фотосесій", вважає видання.
CNN додає: "Але якщо цей неоголошений візит готувався до того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт самого Путіна, це могло зміцнити його рішучість. Цей візит дає можливість з низьким рівнем ризику дати сигнал світові, що він не сховався в Кремлі, а також знак російським людям, які він очолює, досить молодий і енергійний, щоб самостійно їздити по місту, і сильно зосереджений на відбудови та інтеграції тих незаконно окупованих територій України до Росії".
The New York Times зазначає, що ця перша поїздка Путіна "на територію, захоплену його силами після повномасштабного вторгнення в Україну" - "дуже символічна". "Час поїздки пана Путіна можна витлумачити як зневагу до Міжнародного кримінального суду... У той час як ордер суду може вплинути на здатність пана Путіна подорожувати за кордон і посилити його ізоляцію від Заходу, Кремль заявив, що вважає ордер безглуздим і пообіцяв не співпрацювати". Також газета нагадує, що у понеділок Путін прийматиме "найважливішого союзника Москви, лідера Китаю Сі Цзіньпіна".
Час поїздки пана Путіна можна витлумачити як зневагу до Міжнародного кримінального суду
При цьому The Wall Street Journal пише: "Через день після того, як він також відвідав Крим - український півострів, окупований Москвою з 2014 року - президент Росії сигналізує про свій намір продовжувати конфлікт, який може стати тривалим". При цьому, "після невдач на полі бою минулого року пан Путін фактично зменшив свої безпосередні цілі війни, щоб утримати всі чотири території, включно з Донецьком, які Росія анексувала минулої осені, але не контролює повністю".
Москва постійно заперечує звинувачення у воєнних злочинах, описуючи їх як "фантазію", спрямовану на дискредитацію Росії, а прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков відкинув висновки МКС, нагадує NBC. "Ми не визнаємо цей суд, ми не визнаємо юрисдикцію цього суду. Ось як ми ставимося до цього", - сказав він у п'ятницю.
після невдач на полі бою минулого року пан Путін фактично зменшив свої безпосередні цілі війни
Однак "Росія не може представити це як подорож «за кордон» всупереч МКС", - сказав NBC Кейр Джайлз, консультант аналітичного центру Chatham House. "Крим і Маріуполь знаходяться в Україні, лише тимчасово окуповані російськими військами, але визнати цей факт суперечило б усьому наративу Москви про те, що вони повинні розглядатися як такі, що належать Росії, - сказав він. - Визнання того, що одноденна поїздка до Маріуполя є відвідуванням іншої країни, також означатиме визнання того, що Росія незаконно окупувала свого сусіда".
Раніше Голос Америки повідомляв, що Міноборони України назвало візит російського глави до Маріуполя поїздкою "злодія" "під покровом ночі", а численні користувачі соцмереж та оглядачі порівняли це із візитом до міста лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера у 1941 році.
- Голос Америки
Папа Франциск: молімося за народ України, що страждає від воєнних злочинів
На завершення свого недільного звернення до прочан на площі Святого Петра у Ватикані папа Франциск закликав не забувати молитися за український народ. Про це повідомляє Vatican News.
"Браття і сестри, не забуваймо молитися за мученицький український народ, який і далі потерпає від воєнних злочинів", – сказав Папа Франциск наприкінці своєї промови.
Крім того папа висловив співчуття жертвам землетрусу в Еквадорі та помолився за татів з огляду на те, що в багатьох країнах світу цієї неділі відзначають День батька.
Напередодні папа зустрівся з біженцями, зокрема українськими, які прибули до різних країн до різних країн Європи в рамках ініціативи гуманітарних коридорів, повідомляє Vatican News.
"Між вами є багато українських біженців. Їм хочу сказати, що Папа не зрікається шукати мир, не перестає покладати надію на мир і молитися за нього. Роблю це для вашої багатостраждальної країни і для інших, які страждають від війни; тут є багато людей, які втекли від інших війн", – йдеться у промові Папи Франциска, приготованій для зустрічі з біженцями.
Як повідомляв Голос Америки, у лютому Папа римський Франциск закликав лідерів країн світу докласти "конкретних зусиль для того, щоби покласти край" війні Росії в Україні, "припинити вогонь та розпочати мирні переговори".
Раніше Франциск запевнив, що готовий зустрітись із президентом України Володимиром Зеленським та російським лідером Володимиром Путіним і додав, що досі не відвідав Київ, оскільки зараз ще немає можливості приїхати до Москви. У січні війну Росії в Україні він назвав "злочином проти Бога та людства".
В матеріалі використані джерела Vatican News.
- Голос Америки
Приїзд Путіна в Маріуполь у соцмережах порівняли з візитом Гітлера у 1941
Візит президента Росії Володимира Путіна до Маріуполя численні користувачі соцмереж в Україні та оглядачі за кордоном порівняли із візитом лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера у 1941 році.
Лише два дні тому Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, що звинувачують його у воєнному злочині примусової депортації дітей з України до РФ. А лише три дні тому Україна відзначила роковини авіаудару росіян по будівлі Маріупольського драматичного театру, де ховалися сотні людей.
"Як і личить злодіям, Путін під покровом ночі відвідав український Маріуполь. По-перше, це безпечніше. Крім того, темрява дозволяє йому висвітлити те, що він хоче показати, і сховати місто, яке його армія повністю зруйнована, а мешканців вціліло небагато, подалі від сторонніх очей", - йдеться у заяві Міноборони України у Twitter.
"Міжнародний злочинець Путін відвідав окупований Маріуполь. Дивився на "відбудову міста".... у ночі. Напевно, щоб при світлі дня не бачити розстріляного міста, вбитого його "визволенням". Адже у темноті не видно, скільки чорних розстріляних будинків стоїть, а де замість висоток залишилася груда каміння, - йдеться у Telegram-каналі Маріупольської міської ради. - Маріуполь - це рокова помилка кривавого диктатора. Він показав справжнє обличчя "руського миру", який є російським терором та звірством. Від нього у Маріуполі загинуло понад 22 тисячі мирних, кількість жертв може бути значно вищою".
"Злочинця завжди тягне на місце злочину. Поки країни цивілізованого світу заявляють про арешт «режисера війни» (Путіна В. В.) у разі перетину кордону, організатор убивств тисяч маріупольських родин приїхав милуватися руїнами міста і братніми могилами. Цинізм і відсутність каяття", - написав у Twitter радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.
Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко опублікував у Twitter фото Адольфа Гітлера під час відвідування штабу групи армій "Південь" у Маріуполі у грудні 1941 року і дописав: "Інший диктатор також одного разу відвідав Маріуполь. Ми знаємо, чим закінчилася його історія... «Багато істориків і сучасників стверджують, що саме тут Гітлер вперше зрозумів, що війна програна» - WarHistoryOnline".
"Два фото: «Путін» на Радбезі та «Путін» у Маріуполі. Своїх чиновників він боїться більше, ніж маріупольців?", - додав Геращенко.
"Путін відвідує Маріуполь, місце одного з найжахливіших воєнних злочинів російської армії – бомбардування театру, наповненого дітьми, на якому було чітко написано слово «діти», написане російською мовою, щоб бомбардувальники не зробили того, що вони зробили тоді", - пише Кеннет Рот, колишній виконавчий директор Human Rights Watch.
Керівник московського бюро Financial Times Макс Седдон описує у Twitter одне з відео, опублікованих російськими пропагандистськими медіа: "Тут Путін, очевидно, їздить Маріуполем напівінкогніто, оскільки Марат Хуснуллін, високопосадовець, відповідальний за будівництво та реконструкцію, розповідає йому про зусилля Росії відновити те, що зруйнувала її армія".
Він додав: "Зверніть увагу, як для цього нібито спонтанного візиту до Маріуполя глибокої ночі люди, які живуть у цій квартирі, накрили для Путіна цілий стіл їжі, ніби він Санта-Клаус і просто з’являється без попередження".
"Чому вночі? Тому що вдень навіть бетоні курники Путіна та "потемкинские деревни" Шойгу виглядають так. Тут репортажів про "удобно, красиво" не вийде. Тому - вночі. Коли справжньої краси від російського окупаційного дизайну ховає темрява", - пише радника міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Путін відвідує окупований, зруйнований Маріуполь. Вночі, в темряві, їде порожніми вулицями. Місцева жінка в одному з небагатьох відбудованих житлових будинків показана, щоб подякувати йому за «перемогу». Не зовсім схоже на впевнене управління", - пише головний кореспондент із закордонних справ The Wall Street Journal Ярослав Трофімов.
"Ролик російського державного телебачення про візит Путіна до Маріуполя, де «місцеві жителі» дякують йому за приїзд. Коли він проїжджає, у Москві розчищають цілі вулиці, але російське державне телебачення хоче, щоб росіяни повірили, що цей вилив вдячності є спонтанним", - пише інший кореспондент The Wall Street Journal Метью Луксмур.
При цьому чимало користувачів соцмереж висловили сумнів, що відео зняте саме у Маріуполі.
Але український телеведучий Андрій Бєдняков, уродженець Маріуполя, у коментарях до свого допису в Instagram висловив переконання у автентичності місці і героїв зйомки. "Багато пишуть, що люди ці «перевдягнені» [актори]. Я навіть не думаю, що це перевдягнені. У нас в місті були прихильники рузького світу. І слухаючи що несуть ці люди, я розумію, що в мене до них величезна злість. Саме до цих тих, хто чекає і кличе. Саме через них ми не можемо приїхати до себе на малу батьківщину. Саме через них загинули десятки тисяч людей. Саме через них зруйновано наше місто".
«Фізрук»: історія шахтаря з Донбасу, який захищає Україну. Відео
«Як тільки буде перемога, я почну заново дітей тренувати», - каже ветеран ЗСУ Андрій Аскеров. Він – шахтар-прохідник з Донбасу. У вільний від роботи час, був тренером з волейболу.
Форум