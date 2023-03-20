Брифінг Голосу Америки.Що в новому пакеті військової допомоги від США?

Брифінг Голосу Америки - наживо. Сполучені Штати оголосили новий пакет військової допомоги. Сі Цзіньпін прибув до Москви на зустріч із Путіним - що це означатиме для України? Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.