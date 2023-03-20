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Час-Time

Візит Сі Цзіньпіна до Москви: реакції Білого Дому, Держдепу. ЧАС-ТАЙМ

Візит Сі Цзіньпіна до Москви: реакції Білого Дому, Держдепу. ЧАС-ТАЙМ
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Візит Сі Цзіньпіна до Москви: реакції Білого Дому, Держдепу. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Голова КНР і президент Росії провели неформальну зустріч у Кремлі. Як на візит Сі Цзіньпіна до Москви реагують в США: заяви в Білому Домі та Державному департаменті. США оголосили новий пакет допомоги Україні на суму $350 млн.

Євросоюз досяг домовленості відправити Україні мільйон 155-мм снарядів протягом року. Джон Болтон: Чого намагається досягти Китай, підтримуючи Росію? – ексклюзивне інтервю. Добровольці-штурмовики на захисті Донбасу: репортаж.

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