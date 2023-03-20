Візит Сі Цзіньпіна до Москви: реакції Білого Дому, Держдепу. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Голова КНР і президент Росії провели неформальну зустріч у Кремлі. Як на візит Сі Цзіньпіна до Москви реагують в США: заяви в Білому Домі та Державному департаменті. США оголосили новий пакет допомоги Україні на суму $350 млн.