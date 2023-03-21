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Студія Вашингтон

В США коментують зустріч Сі Цзіньпіна і Путіна. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

В США коментують зустріч Сі Цзіньпіна і Путіна. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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В США коментують зустріч Сі Цзіньпіна і Путіна. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Стартом переговорів між Україною та Росією повинно бути повне виведення російських військ з України, -  заявив у Білому домі Джон Кірбі, коментуючи візит Сі Цзіньпіна до Москви та раніше запропонований Китаєм  мирний план щодо російської війни проти України.

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Китай готує “дипломатичне прикриття" для звірств Росії в Україні. Так візит Сі Цзіньпіна до Москви прокоментував держсекретар США Ентоні Блінкен.

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