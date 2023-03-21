Китай готує “дипломатичне прикриття" для звірств Росії в Україні. Так візит Сі Цзіньпіна до Москви прокоментував держсекретар США Ентоні Блінкен.
В США коментують зустріч Сі Цзіньпіна і Путіна. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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