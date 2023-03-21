Брифінг Голосу Америки. Про що домовляються Путін і Сі Цзіньпін у Москві?

Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
Випуски
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березень 20, 2023
Брифінг Голосу Америки.Що в новому пакеті військової допомоги від США?
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березень 17, 2023
Брифінг Голосу Америки. Ордер на арешт Путіна видали судді МКС
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березень 16, 2023
Брифінг Голосу Америки. Борг Януковича. Рішення британського суду
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березень 15, 2023
Брифінг Голосу Америки. Рамштайн-10. Більше боєприпасів та ППО?
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березень 14, 2023
Брифінг Голосу Америки. Чи готові українські пілоти оперувати F-16?
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березень 13, 2023
Брифінг Голосу Америки. Оборонний бюджет США: що змінила агресія Росії?