Як в США і НАТО коментують візит Сі Цзіньпіна до Москви. ЧАС-ТАЙМ

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Українські військовики завершать тренування на системах Patriot у США найближчими днями. “Путін — бандит і різник і йому не можна довіряти”: сенатор Дік Дурбін – ексклюзивне інтерв’ю. На розмінування України після війни може піти близько десяти років – експерти. «Дуже сумує за татом»: як 6-річна Аліса переживає втрату батька, який загинув, захищаючи Україну.