Українські військовики завершать тренування на системах Patriot у США найближчими днями. “Путін — бандит і різник і йому не можна довіряти”: сенатор Дік Дурбін – ексклюзивне інтерв’ю. На розмінування України після війни може піти близько десяти років – експерти. «Дуже сумує за татом»: як 6-річна Аліса переживає втрату батька, який загинув, захищаючи Україну.
Як в США і НАТО коментують візит Сі Цзіньпіна до Москви. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. НАТО бачить ознаки, що Росія просить Китай надати зброю для війни в Україні, - Єнс Столтенберг. В США уважно стежать за візитом Сі Цзіньпіна до Москви: як реагують в Білому Домі та Держдепі, В Україні сьогодні з візитом перебуває прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіди.
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березень 20, 2023
Візит Сі Цзіньпіна до Москви: реакції Білого Дому, Держдепу. ЧАС-ТАЙМ
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березень 17, 2023
Все, що потрібно знати про ордери на арешт Путіна, Львової. ЧАС-ТАЙМ
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березень 16, 2023
Ураження безпілотника США над Чорним морем – нові деталі. ЧАС-ТАЙМ
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березень 15, 2023
«Рамштайн-10» - підсумки від Ллойда Остіна. ЧАС-ТАЙМ
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березень 14, 2023
Російський винищувач уразив безпілотник ВПС США. ЧАС-ТАЙМ
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березень 13, 2023
Оскар: враження українського продюсера Азада Сафарова. ЧАС-ТАЙМ