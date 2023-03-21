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Як в США і НАТО коментують візит Сі Цзіньпіна до Москви. ЧАС-ТАЙМ

Як в США і НАТО коментують візит Сі Цзіньпіна до Москви. ЧАС-ТАЙМ
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Як в США і НАТО коментують візит Сі Цзіньпіна до Москви. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. НАТО бачить ознаки, що Росія просить Китай надати зброю для війни в Україні, - Єнс Столтенберг. В США уважно стежать за візитом Сі Цзіньпіна до Москви: як реагують в Білому Домі та Держдепі, В Україні сьогодні з візитом перебуває прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіди. 

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