Сі Цзіньпін в Москві: реакції в США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Сі Цзіньпін перебуває в Москві з триденним державним візитом. Як реагують у Вашингтоні? НАТО бачить ознаки, що Росія просить Китай надати зброю для війни в Україні. Про це під час прес-конференції у Брюсселі повідомив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.