Сі Цзіньпін в Москві: реакції в США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Сі Цзіньпін перебуває в Москві з триденним державним візитом. Як реагують у Вашингтоні? НАТО бачить ознаки, що Росія просить Китай надати зброю для війни в Україні. Про це під час прес-конференції у Брюсселі повідомив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.
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