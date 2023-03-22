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Студія Вашингтон

Сі Цзіньпін в Москві: реакції в США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сі Цзіньпін в Москві: реакції в США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Сі Цзіньпін в Москві: реакції в США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Сі Цзіньпін перебуває в Москві з триденним державним візитом. Як реагують у Вашингтоні? НАТО бачить ознаки, що Росія просить Китай надати зброю для війни в Україні. Про це під час прес-конференції у Брюсселі повідомив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

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