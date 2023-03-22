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Брифінг Голосу Америки

Брифінг Голосу Америки. Як українці тренуються на Patriot в США?

Брифінг Голосу Америки. Як українці тренуються на Patriot в США?
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Брифінг Голосу Америки. Як українці тренуються на Patriot в США?

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Розповідаємо про те, як українці навчаються на системі ППО Patriot у США - і чому вони вразили американських інструкторів. Також говоримо про пришвидшену поставку до України танків Abrams. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся. 

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