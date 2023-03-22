Українці вразили інструкторів, які навчали їх на Patriot. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Держсекретар Ентоні Блінкен свідчив на слуханнях у Сенаті щодо проекту бюджету США на 2024-й рік. 65 українських військовиків, які від січня проходять навчання на системі ППО Patriot в США, завершують програму вже найближчими днями. Журналіст Голосу Америки Остап Яриш побував на базі Форт Сілл, поспілкуватися з інструкторами та українськими військовими. Більше 15 мільярдів доларів Україна може отримати від МВФ. Тімоті Еш: МВФ пішов на безпрецедентний крок, створивши таку програму для України. Що робить Ізраїль для допомоги Україні: інтерв’ю з послом Ізраїлю в Україні Міхаелєм Бродським. Історії українських біженців в Ізраїлі. Асоціація українців штату Вашингтон збирає медичне обладнання для українських лікарень.
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