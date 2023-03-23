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Показати війну через мистецтво – у Варшаві експонується виставка “Україна. Під іншим небом”. Відео

Показати війну через мистецтво – у Варшаві експонується виставка “Україна. Під іншим небом”. Відео
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Показати війну через мистецтво – у Варшаві експонується виставка “Україна. Під іншим небом”. Відео

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Фото зруйнованих будинків та понівечених російським снарядами полів. Символічно хрест на хрест заклеєні вікна. Колискова для вбитих дітей. Це виставка “Україна. Під іншим небом”, яка відбувається зараз у Варшаві.

Огранізатори кажуть, експозиція – найбільше зібрання творів сучасного українського мистецтва усіх часів. Через різні форми творчості автори залучають відвідувачів до буденного життя українців під час війни. Леся Бакалець розповість більше з Варшави.

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