Показати війну через мистецтво – у Варшаві експонується виставка “Україна. Під іншим небом”. Відео

Огранізатори кажуть, експозиція – найбільше зібрання творів сучасного українського мистецтва усіх часів. Через різні форми творчості автори залучають відвідувачів до буденного життя українців під час війни. Леся Бакалець розповість більше з Варшави.
Огранізатори кажуть, експозиція – найбільше зібрання творів сучасного українського мистецтва усіх часів. Через різні форми творчості автори залучають відвідувачів до буденного життя українців під час війни. Леся Бакалець розповість більше з Варшави.
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