Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Студія Вашингтон

Ексклюзивний репортаж з навчань українців на Patriot. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Ексклюзивний репортаж з навчань українців на Patriot. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Embed
Ексклюзивний репортаж з навчань українців на Patriot. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

No media source currently available

0:00 0:04:58 0:00
Direct link

Сьогодні в Студії Вашингтон. 65 українських військовиків, які від січня проходять навчання на системі ППО Patriot на американській базі в Оклагомі Форт Сілл, завершують програму вже найближчими днями. А самі американські зенітно-ракетні системи прибудуть в Україну "протягом наступних тижнів", заявив посадовець Пентагону. Журналіст Голосу Америки Остап Яриш побував на базі Форт Сілл, поспілкуватися з інструкторами та українськими військовими.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG