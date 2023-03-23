Ексклюзивний репортаж з навчань українців на Patriot. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. 65 українських військовиків, які від січня проходять навчання на системі ППО Patriot на американській базі в Оклагомі Форт Сілл, завершують програму вже найближчими днями. А самі американські зенітно-ракетні системи прибудуть в Україну "протягом наступних тижнів", заявив посадовець Пентагону. Журналіст Голосу Америки Остап Яриш побував на базі Форт Сілл, поспілкуватися з інструкторами та українськими військовими.
Випуски
-
березень 22, 2023
Сі Цзіньпін в Москві: реакції в США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
-
-
березень 18, 2023
Це лише початок: реакції на ордер на арешт Путіна. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
березень 17, 2023
Дуда: Польща передасть Україні винищувачі МіГ-29. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
березень 16, 2023
Україна не може гаяти час, - міністр оборони США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН