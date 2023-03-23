Ексклюзивний репортаж з навчань українців на Patriot. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. 65 українських військовиків, які від січня проходять навчання на системі ППО Patriot на американській базі в Оклагомі Форт Сілл, завершують програму вже найближчими днями. А самі американські зенітно-ракетні системи прибудуть в Україну "протягом наступних тижнів", заявив посадовець Пентагону. Журналіст Голосу Америки Остап Яриш побував на базі Форт Сілл, поспілкуватися з інструкторами та українськими військовими.