Брифінг Голосу Америки - наживо. Чи підуть США на визнання Росії державою-спонсоркою тероризму? Включення із Капітолійського Пагорбу. Чому Африка важлива для України - говоримо із українським послом у Кенії Андрієм Праведником. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.