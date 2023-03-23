Брифінг Голосу Америки.
Брифінг Голосу Америки - наживо. Чи підуть США на визнання Росії державою-спонсоркою тероризму? Включення із Капітолійського Пагорбу. Чому Африка важлива для України - говоримо із українським послом у Кенії Андрієм Праведником. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.
Випуски
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березень 22, 2023
Брифінг Голосу Америки. Як українці тренуються на Patriot в США?
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березень 20, 2023
Брифінг Голосу Америки.Що в новому пакеті військової допомоги від США?
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березень 17, 2023
Брифінг Голосу Америки. Ордер на арешт Путіна видали судді МКС
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березень 16, 2023
Брифінг Голосу Америки. Борг Януковича. Рішення британського суду
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березень 15, 2023
Брифінг Голосу Америки. Рамштайн-10. Більше боєприпасів та ППО?