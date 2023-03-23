Блінкен: Допомога Україні - в прямих інтересах Вашингтона. ЧАС-ТАЙМ

Конфісковані гроші російських олігархів на допомогу Україні: інтерв'ю з директором опергрупи Мін'юсту США. Освіта під час війни: колишня міністерка освіти Анна Новосад – про подолання освітніх втрат і відбудову. Учитель музики зі США допомагає тваринам з України