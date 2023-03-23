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Час-Time

Блінкен: Допомога Україні - в прямих інтересах Вашингтона. ЧАС-ТАЙМ

Блінкен: Допомога Україні - в прямих інтересах Вашингтона. ЧАС-ТАЙМ
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Блінкен: Допомога Україні - в прямих інтересах Вашингтона. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. “Продовжувати допомогу Україні є в прямих інтересах Вашингтона”, - державний секретар США Ентоні Блінкен. План бюджету Сполучених Штатів на 2024 рік: деталі зі слухань в Конгресі. 

Конфісковані гроші російських олігархів на допомогу Україні: інтерв'ю з директором опергрупи Мін'юсту США. Освіта під час війни: колишня міністерка освіти Анна Новосад – про подолання освітніх втрат і відбудову. Учитель музики зі США допомагає тваринам з України

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