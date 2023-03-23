Блінкен: Допомога Україні - в прямих інтересах Вашингтона. ЧАС-ТАЙМ

Конфісковані гроші російських олігархів на допомогу Україні: інтерв'ю з директором опергрупи Мін'юсту США. Освіта під час війни: колишня міністерка освіти Анна Новосад – про подолання освітніх втрат і відбудову. Учитель музики зі США допомагає тваринам з України
Випуски
-
березень 22, 2023
Українці вразили інструкторів, які навчали їх на Patriot. ЧАС-ТАЙМ
-
березень 21, 2023
Як в США і НАТО коментують візит Сі Цзіньпіна до Москви. ЧАС-ТАЙМ
-
березень 20, 2023
Візит Сі Цзіньпіна до Москви: реакції Білого Дому, Держдепу. ЧАС-ТАЙМ
-
березень 17, 2023
Все, що потрібно знати про ордери на арешт Путіна, Львової. ЧАС-ТАЙМ
-
березень 16, 2023
Ураження безпілотника США над Чорним морем – нові деталі. ЧАС-ТАЙМ
-
березень 15, 2023
«Рамштайн-10» - підсумки від Ллойда Остіна. ЧАС-ТАЙМ