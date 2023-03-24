План бюджету США на 2024 рік і допомога Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні. Студії Вашингтон. “Продовжувати допомогу Україні є в прямих інтересах Вашингтона”, - таку заяву зробив Державний секретар США Ентоні Блінкен, виступаючи у Конгресі. Вже кілька днів в Сенаті та Палаті Представників тривають слухання за участі очільника Держдепартаменту, міністра оборони США Лойда Остіна та генерала Марка Міллі.