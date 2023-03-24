План бюджету США на 2024 рік і допомога Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні. Студії Вашингтон. “Продовжувати допомогу Україні є в прямих інтересах Вашингтона”, - таку заяву зробив Державний секретар США Ентоні Блінкен, виступаючи у Конгресі. Вже кілька днів в Сенаті та Палаті Представників тривають слухання за участі очільника Держдепартаменту, міністра оборони США Лойда Остіна та генерала Марка Міллі.
Випуски
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березень 23, 2023
Ексклюзивний репортаж з навчань українців на Patriot. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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березень 22, 2023
Сі Цзіньпін в Москві: реакції в США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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березень 18, 2023
Це лише початок: реакції на ордер на арешт Путіна. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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березень 17, 2023
Дуда: Польща передасть Україні винищувачі МіГ-29. СТУДІЯ ВАШИНГТОН