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Студія Вашингтон

План бюджету США на 2024 рік і допомога Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

План бюджету США на 2024 рік і допомога Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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План бюджету США на 2024 рік і допомога Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні. Студії Вашингтон. “Продовжувати допомогу Україні є в прямих інтересах Вашингтона”, - таку заяву зробив Державний секретар США Ентоні Блінкен, виступаючи у Конгресі. Вже кілька днів в Сенаті та Палаті Представників тривають слухання за участі очільника Держдепартаменту, міністра оборони США Лойда Остіна та генерала Марка Міллі. 

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