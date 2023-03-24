Брифінг Голосу Америки. Яке озброєння необхідне ЗСУ для контрнаступу?
Брифінг Голосу Америки - наживо. Що потрібно українським військовим для ефективного контрнаступу - коментує військовий експерт, контр-адмірал Монтгомері. Саміт ЄС: про що домовилися європейські лідери у питанні України - включення. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
Випуски
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березень 23, 2023
Брифінг Голосу Америки.
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березень 22, 2023
Брифінг Голосу Америки. Як українці тренуються на Patriot в США?
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березень 20, 2023
Брифінг Голосу Америки.Що в новому пакеті військової допомоги від США?
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березень 17, 2023
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березень 16, 2023
Брифінг Голосу Америки. Борг Януковича. Рішення британського суду