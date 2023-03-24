Брифінг Голосу Америки. Яке озброєння необхідне ЗСУ для контрнаступу?

Брифінг Голосу Америки - наживо. Що потрібно українським військовим для ефективного контрнаступу - коментує військовий експерт, контр-адмірал Монтгомері. Саміт ЄС: про що домовилися європейські лідери у питанні України - включення. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.