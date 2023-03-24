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Народ України переможе - Байден в Канаді. ЧАС-ТАЙМ

Народ України переможе - Байден в Канаді. ЧАС-ТАЙМ
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Народ України переможе - Байден в Канаді. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Байден та Трюдо підтверджують підтримку України. Європейські лідери збираються в Пекін переконувати у потребі тиску на Росію для миру в Україні. Європейські лідери збираються в Пекін переконувати у потребі тиску на Росію для миру в Україні. США запровадили додаткові санкції проти режиму Лукашенка – подробиці. Колишній білоруський дипломат Павло Слюнькін - чому не слід очікувати вторгнення білоруської армії. В роботі покладається на свій розум та улюблену високоточну гвинтівку швейцарського виробництва, - історія українського снайпера. Як українській діаспорі вже 60 років вдається зберігати та розвивати українську школу у столиці США.

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