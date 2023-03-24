Народ України переможе - Байден в Канаді. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Байден та Трюдо підтверджують підтримку України. Європейські лідери збираються в Пекін переконувати у потребі тиску на Росію для миру в Україні. Європейські лідери збираються в Пекін переконувати у потребі тиску на Росію для миру в Україні. США запровадили додаткові санкції проти режиму Лукашенка – подробиці. Колишній білоруський дипломат Павло Слюнькін - чому не слід очікувати вторгнення білоруської армії. В роботі покладається на свій розум та улюблену високоточну гвинтівку швейцарського виробництва, - історія українського снайпера. Як українській діаспорі вже 60 років вдається зберігати та розвивати українську школу у столиці США.
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Блінкен: Допомога Україні - в прямих інтересах Вашингтона. ЧАС-ТАЙМ
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березень 22, 2023
Українці вразили інструкторів, які навчали їх на Patriot. ЧАС-ТАЙМ
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березень 21, 2023
Як в США і НАТО коментують візит Сі Цзіньпіна до Москви. ЧАС-ТАЙМ
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березень 20, 2023
Візит Сі Цзіньпіна до Москви: реакції Білого Дому, Держдепу. ЧАС-ТАЙМ
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березень 17, 2023
Все, що потрібно знати про ордери на арешт Путіна, Львової. ЧАС-ТАЙМ
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березень 16, 2023
Ураження безпілотника США над Чорним морем – нові деталі. ЧАС-ТАЙМ