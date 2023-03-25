Просування у посиленні перевірок допомоги Україні США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні у Студії Вашингтон. Зустріч Байдена із Трюдо: «Давайте ще раз підтвердимо, що будемо підтримувати народ України». Резолюцію про додаткові перевірки допомоги, яку США виділяють Україні, схвалив комітет з Міжнародних Відносин Палати Представників конгресу. Деякі конгресмени стверджують, що резолюція не пройде схвалення Конгресу. Світлана Тіхановська у Вашингтоні: білоруси - на боці українського народу.