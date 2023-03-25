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Студія Вашингтон

Просування у посиленні перевірок допомоги Україні США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Просування у посиленні перевірок допомоги Україні США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Просування у посиленні перевірок допомоги Україні США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні у Студії Вашингтон. Зустріч Байдена із Трюдо: «Давайте ще раз підтвердимо, що будемо підтримувати народ України». Резолюцію про додаткові перевірки допомоги, яку США виділяють Україні, схвалив комітет з Міжнародних Відносин Палати Представників конгресу. Деякі конгресмени стверджують, що резолюція не пройде схвалення Конгресу. Світлана Тіхановська у Вашингтоні: білоруси - на боці українського народу. 

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