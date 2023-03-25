Просування у посиленні перевірок допомоги Україні США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні у Студії Вашингтон. Зустріч Байдена із Трюдо: «Давайте ще раз підтвердимо, що будемо підтримувати народ України». Резолюцію про додаткові перевірки допомоги, яку США виділяють Україні, схвалив комітет з Міжнародних Відносин Палати Представників конгресу. Деякі конгресмени стверджують, що резолюція не пройде схвалення Конгресу. Світлана Тіхановська у Вашингтоні: білоруси - на боці українського народу.
Випуски
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березень 24, 2023
План бюджету США на 2024 рік і допомога Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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березень 23, 2023
Ексклюзивний репортаж з навчань українців на Patriot. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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березень 22, 2023
Сі Цзіньпін в Москві: реакції в США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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березень 18, 2023
Це лише початок: реакції на ордер на арешт Путіна. СТУДІЯ ВАШИНГТОН