Брифінг Голосу Америки. Реакції на ядерні заяви Путіна
Брифінг Голосу Америки - наживо. Як відреагував Вашингтон і світ на заяви Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі. Чому деякі конгресмени хочуть додаткових перевірок допомоги Україні? Історія українки Наталії Антоняк-Белчер, якій аплодував канадський парламент, прем'єр-міністр Джастін Трюдо і президент Джо Байден. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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