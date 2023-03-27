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Брифінг Голосу Америки

Брифінг Голосу Америки. Реакції на ядерні заяви Путіна

Брифінг Голосу Америки. Реакції на ядерні заяви Путіна
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Брифінг Голосу Америки. Реакції на ядерні заяви Путіна

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Як відреагував Вашингтон і світ на заяви Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі. Чому деякі конгресмени хочуть додаткових перевірок допомоги Україні? Історія українки Наталії Антоняк-Белчер, якій аплодував канадський парламент, прем'єр-міністр Джастін Трюдо і президент Джо Байден. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся. 

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