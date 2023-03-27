Як війна РФ в Україні нищить довкілля. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Як в США та інших країнах світу реагують на заяви Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі. Сьогодні третина лісу замінована, знищена, спалена, пошкоджена – інтерв’ю з міністром захисту довкілля України.