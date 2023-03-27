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Час-Time

Як війна РФ в Україні нищить довкілля. ЧАС-ТАЙМ

Як війна РФ в Україні нищить довкілля. ЧАС-ТАЙМ
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Як війна РФ в Україні нищить довкілля. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Як в США та інших країнах світу реагують на заяви Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі. Сьогодні третина лісу замінована, знищена, спалена, пошкоджена – інтерв’ю з міністром захисту довкілля України. 

Опитування: після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Захід відновив свою єдність і відчуття мети. Історія українки Наталії Антоняк-Белчер, якій аплодував канадський парламент, прем'єр-міністр Джастін Трюдо і президент Джо Байден. Медичне обладнання, політичне лобіювання та культурні події: як Асоціація українців штату Вашингтон допомагає Україні. Голлівудська зірка і посол Доброї Волі дитячого фонду ООН Юнісеф Орландо Блум - в Україні.

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