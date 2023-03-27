Як війна РФ в Україні нищить довкілля. ЧАС-ТАЙМ

Опитування: після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Захід відновив свою єдність і відчуття мети. Історія українки Наталії Антоняк-Белчер, якій аплодував канадський парламент, прем'єр-міністр Джастін Трюдо і президент Джо Байден. Медичне обладнання, політичне лобіювання та культурні події: як Асоціація українців штату Вашингтон допомагає Україні. Голлівудська зірка і посол Доброї Волі дитячого фонду ООН Юнісеф Орландо Блум - в Україні.
Випуски
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березень 24, 2023
Народ України переможе - Байден в Канаді. ЧАС-ТАЙМ
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березень 23, 2023
Блінкен: Допомога Україні - в прямих інтересах Вашингтона. ЧАС-ТАЙМ
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березень 22, 2023
Українці вразили інструкторів, які навчали їх на Patriot. ЧАС-ТАЙМ
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березень 21, 2023
Як в США і НАТО коментують візит Сі Цзіньпіна до Москви. ЧАС-ТАЙМ
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березень 20, 2023
Візит Сі Цзіньпіна до Москви: реакції Білого Дому, Держдепу. ЧАС-ТАЙМ
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березень 17, 2023
Все, що потрібно знати про ордери на арешт Путіна, Львової. ЧАС-ТАЙМ