До України почали прибувати більше західних танків. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Україна врешті може отримати винищувачі 4-го покоління, однак скоро це не відбудеться, - Міністр оборони США Ллойд Остін заявив під час слухань у сенатському комітеті зі збройних сил. Міжнародний Саміт за демократію у Вашингтоні – Україна у центрі уваги. США підтримали ідею створення трибуналу щодо злочину агресії Росії. Сенаторка США Джин Шагін: Українська готовність боротися за власну державу та демократію надсилає важливий сигнал не лише Росії, але й Китаю та іншим автократам. Інтерв’ю із дослідницею та популізатиркою української кухні «Пані Стефою».
Випуски
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березень 27, 2023
Як війна РФ в Україні нищить довкілля. ЧАС-ТАЙМ
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березень 24, 2023
Народ України переможе - Байден в Канаді. ЧАС-ТАЙМ
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березень 23, 2023
Блінкен: Допомога Україні - в прямих інтересах Вашингтона. ЧАС-ТАЙМ
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березень 22, 2023
Українці вразили інструкторів, які навчали їх на Patriot. ЧАС-ТАЙМ
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березень 21, 2023
Як в США і НАТО коментують візит Сі Цзіньпіна до Москви. ЧАС-ТАЙМ
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березень 20, 2023
Візит Сі Цзіньпіна до Москви: реакції Білого Дому, Держдепу. ЧАС-ТАЙМ