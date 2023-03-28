До України почали прибувати більше західних танків. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Україна врешті може отримати винищувачі 4-го покоління, однак скоро це не відбудеться, - Міністр оборони США Ллойд Остін заявив під час слухань у сенатському комітеті зі збройних сил. Міжнародний Саміт за демократію у Вашингтоні – Україна у центрі уваги. США підтримали ідею створення трибуналу щодо злочину агресії Росії. Сенаторка США Джин Шагін: Українська готовність боротися за власну державу та демократію надсилає важливий сигнал не лише Росії, але й Китаю та іншим автократам. Інтерв’ю із дослідницею та популізатиркою української кухні «Пані Стефою».