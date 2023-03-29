«США дійсно розуміють - якщо вони припинять нам допомагати, то ми не переможемо», Зеленський в інтерв’ю АР

Президент України Володимир Зеленський підкреслив вирішальне значення міжнародної підтримки і особливо допомоги Сполучених Штатів для успіху української протидії російській агресії.



Володимир Зеленський скористався інтерв’ю американському інформаційному агентству Associated Press (AP), щоб наголосити зокрема на важливості захисту міста Бахмут в Донецькій області, де зараз відбуваються запеклі бої.



На думку українського президента Москва використала б захоплення міста для переконування міжнародної спільноти у тому, що Україна мусить йти на «неприйнятні» компроміси.



«Це буде для нього (Путіна) перемога. Він її продаватиме. Він продасть ту перемогу Заходу, своєму суспільству, Китаю, Ірану, всім іншим країнам, Бразилії, Латинській Америці», - цитує AP Володимира Зеленського.



Агентство також передає, що Зеленський в інтерв'ю сказав про його стурбованість тим, що на хід війни можуть вплинути «пересування політичних сил у Вашингтоні».



«Сполучені Штати дійсно розуміють, якщо вони припинять нам допомагати, то ми не переможемо», - сказав президент.

AP повідомляє, що інтерв’ю з українським президентом відбувалося у потязі в дорозі з міста Суми до Києва.

У викладі інтерв’ю агентство зауважує, що у Києві очевидно знають, що серед американських політиків є діячі, які висловлюють сумніви щодо доцільності надання масштабної допомоги Україні.

В статті підкреслено, що «Зеленський не згадав ім’я Трампа, чи будь-кого з інших політиків - республіканців, з якими йому можливо довелося б мати справу, якби вони перемогли б на виборах 2024 року», але сказав, що він «турбується».

Агентство згадує про ймовірного суперника Дональда Трампа, губернатора штату Флорида Рона Десантіса, який нещодавно назвав російську війну проти України «територіальною суперечкою», що не має вирішального значення для інтересів США.



Десантіс згодом сказав, що його висловлювання «були неправильно охарактеризовані» і підкреслив, що вважає російську війну вторгненням, а президента Путіна назвав «ворожим до США» і «воєнним злочинцем».

Володимир Зеленський окремо наголосив, що прагне розмовляти з китайським президентом Сі Цзіньпінем, який нещодавно здійснив триденний державний візит до Москви, який називають виявом підтримки Путіна.

«Я хочу розмовляти з ним (з Сі Цзіньпінем). Бо у мене були з ним контакти до повномасштабної війни. Але увесь цей рік, більше року, я не мав. І я справді чекаю, коли наші команди знайдуть вирішення», - сказав український президент.