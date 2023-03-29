Блінкен і Кулеба обговорили шлях до миру в Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН 

Сьогодні у Студії Вашингтон. Ентоні Блінкен: "заклики до припинення вогню в Україні потенційно можуть призвести до замороження конфлікту, що дозволить Росії використати час, аби знову атакувати". Міжнародний Саміт за демократію у Вашингтоні – Україна у центрі уваги.