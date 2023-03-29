Брифінг Голосу Америки. Як Україна повертає додому полонених з Росії?

Брифінг Голосу Америки - наживо. Розповідаємо про те, як відбувається процес обміну військовополоненими і хто долучений до цієї роботи. Також говоримо про ядерну риторику Росії та реакцію на неї у США. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.