Не виявили порушень. Інспектори США про допомогу Україні. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Байден заявив, що стурбований планами Росії розмістити тактичну ядерну зброю в сусідній Білорусі. Втім, у Білому домі не бачать ознак того, що Росія готується до можливого використання тактичної ядерної зброї в Україні. Інспектори від американського уряду не виявили серйозних порушень, пов’язаних з використанням допомоги США Україні. Президент України Володимир Зеленський віртуально взяв участь у Саміті демократій у Вашингтоні. Повернувся «з того світу»: Історія порятунку військового, який не полишає надії продовжити службу в ЗСУ. Сергій Жадан – про культурну дипломатію, тур по США - у ексклюзивному інтерв’ю.