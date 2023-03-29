Не виявили порушень. Інспектори США про допомогу Україні. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Байден заявив, що стурбований планами Росії розмістити тактичну ядерну зброю в сусідній Білорусі. Втім, у Білому домі не бачать ознак того, що Росія готується до можливого використання тактичної ядерної зброї в Україні. Інспектори від американського уряду не виявили серйозних порушень, пов’язаних з використанням допомоги США Україні. Президент України Володимир Зеленський віртуально взяв участь у Саміті демократій у Вашингтоні. Повернувся «з того світу»: Історія порятунку військового, який не полишає надії продовжити службу в ЗСУ. Сергій Жадан – про культурну дипломатію, тур по США - у ексклюзивному інтерв’ю.
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