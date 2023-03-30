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Студія Вашингтон

Слухання щодо перевірки допомоги Україні від США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Слухання щодо перевірки допомоги Україні від США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Слухання щодо перевірки допомоги Україні від США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні у Студії Вашингтон. Інспектори від американського уряду не виявили порушень, пов’язаних з використанням допомоги США Україні. Як саме Сполучені Штати перевіряють, що надіслану Україні допомогу використовують за призначенням?

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