Слухання щодо перевірки допомоги Україні від США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Випуски
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березень 29, 2023
Блінкен і Кулеба обговорили шлях до миру в Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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березень 28, 2023
В США відповіли на заяви Путіна щодо ядерної зброї. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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березень 25, 2023
Просування у посиленні перевірок допомоги Україні США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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березень 24, 2023
План бюджету США на 2024 рік і допомога Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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березень 23, 2023
Ексклюзивний репортаж з навчань українців на Patriot. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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березень 22, 2023
Сі Цзіньпін в Москві: реакції в США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН