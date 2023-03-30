Брифінг Голосу Америки. Як Україна вкиористовує допомогу США?

Брифінг Голосу Америки - наживо. Чи виявили інспектори уряду США порушення, повʼязані з використанням американської допомоги в Україні? І як Україна готується до головування Росії в Радбезі ООН? Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.