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Брифінг Голосу Америки

Брифінг Голосу Америки. Як Україна вкиористовує допомогу США?

Брифінг Голосу Америки. Як Україна вкиористовує допомогу США?
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Брифінг Голосу Америки. Як Україна вкиористовує допомогу США?

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Чи виявили інспектори уряду США порушення, повʼязані з використанням американської допомоги в Україні? І як Україна готується до головування Росії в Радбезі ООН? Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся. 

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