США засудили арешт журналіста WSJ в Росії. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні у Студії Вашингтон. Націлювання на американських громадян з боку російського уряду абсолютно неприпустимі» - США засудили арешт журналіста WSJ в Росії. 65 українських військових цього тижня вже закінчили навчання на системі Patriot у США. Сполучені Штати, Німеччина та Нідерланди спільно нададуть Україні дві батереї ППО Patriot. Кулеба: Присутність Росії в Радбезі ООН є наслідком найбільшого дипломатичного шахрайства 20 століття.