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Студія Вашингтон

США засудили арешт журналіста WSJ в Росії. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

США засудили арешт журналіста WSJ в Росії. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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США засудили арешт журналіста WSJ в Росії. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні у Студії Вашингтон. Націлювання на американських громадян з боку російського уряду абсолютно неприпустимі» - США засудили арешт журналіста WSJ в Росії. 65 українських військових цього тижня вже закінчили навчання на системі Patriot у США. Сполучені Штати, Німеччина та Нідерланди спільно нададуть Україні дві батереї ППО Patriot. Кулеба: Присутність Росії в Радбезі ООН є наслідком найбільшого дипломатичного шахрайства 20 століття.

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