США засудили арешт журналіста WSJ в Росії. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні у Студії Вашингтон. Націлювання на американських громадян з боку російського уряду абсолютно неприпустимі» - США засудили арешт журналіста WSJ в Росії. 65 українських військових цього тижня вже закінчили навчання на системі Patriot у США. Сполучені Штати, Німеччина та Нідерланди спільно нададуть Україні дві батереї ППО Patriot. Кулеба: Присутність Росії в Радбезі ООН є наслідком найбільшого дипломатичного шахрайства 20 століття.
Випуски
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березень 30, 2023
Слухання щодо перевірки допомоги Україні від США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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березень 29, 2023
Блінкен і Кулеба обговорили шлях до миру в Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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березень 28, 2023
В США відповіли на заяви Путіна щодо ядерної зброї. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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березень 25, 2023
Просування у посиленні перевірок допомоги Україні США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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березень 24, 2023
План бюджету США на 2024 рік і допомога Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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березень 23, 2023
Ексклюзивний репортаж з навчань українців на Patriot. СТУДІЯ ВАШИНГТОН