Брифінг Голосу Америки.Кримінальне обвинувачення проти Трампа: що далі
Брифінг Голосу Америки - наживо. Дональду Трампу висунули кримінальні обвинувачення. Що далі? В квітні Росія почне головувати в Радбезі ООН. Чи можна цьому завадити? Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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