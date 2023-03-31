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Брифінг Голосу Америки

Брифінг Голосу Америки.Кримінальне обвинувачення проти Трампа: що далі

Брифінг Голосу Америки.Кримінальне обвинувачення проти Трампа: що далі
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Брифінг Голосу Америки.Кримінальне обвинувачення проти Трампа: що далі

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Дональду Трампу висунули кримінальні обвинувачення. Що далі? В квітні Росія почне головувати в Радбезі ООН. Чи можна цьому завадити? Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся. 

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