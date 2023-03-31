Чому Дональду Трампу висунули кримінальні обвинувачення. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. Річниця звільнення від російської окупації Київської області. В Радбезі ООН відбулось засідання щодо розміщення російської ядерної зброї в Білорусі. Лава присяжних у Нью-Йорку висунула кримінальні обвинувачення Дональду Трампу. Вперше в історії колишнього президента США звинувачують в кримінальному правопорушенні. Що далі? Надати Україні всю необхідну зброю та допомогти їй перемогти - закликав міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс в ексклюзивному інтерв’ю Голосу Америки.
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