З 1 квітня Росія головує в Радбезі ООН. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні у Студії Вашингтон. «Війна в Україні є найгострішим прикладом ризику застосування ядерної зброї» - в Радбезі ООН відбулось засідання щодо розміщення російської ядерної зброї в Білорусі. Що означатиме головування Росії в Радбезі ООН та чи існують юридичні шляхи недопущення цього?