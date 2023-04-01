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Студія Вашингтон

З 1 квітня Росія головує в Радбезі ООН. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

З 1 квітня Росія головує в Радбезі ООН. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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З 1 квітня Росія головує в Радбезі ООН. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні у Студії Вашингтон. «Війна в Україні є найгострішим прикладом ризику застосування ядерної зброї» - в Радбезі ООН відбулось засідання щодо розміщення російської ядерної зброї в Білорусі. Що означатиме головування Росії в Радбезі ООН та чи існують юридичні шляхи недопущення цього? 

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