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- Голос Америки
ЄС протистоятиме зловживанням РФ під час її головування в Радбезі ООН- Боррель
Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз протистоятиме зловживанням РФ під час її головування в Раді безпеки ООН.
«Сьогоднішній перехід до Росії головування в Раді Безпеки якраз пасує квітневому Дню дурня. Не зважаючи на те, що Росія є постійним членом Ради Безпеки, вона постійно порушує саму суть правової системи ООН. ЄС протистоятиме будь-яким зловживанням з боку Росії під час її головування», - написав головний дипломат ЄС у Twitter.
1 квітня Росія розпочала місячне головувати у Раді Безпеки – так само як очолювала Раду у лютому 2022, коли розпочала війну в Україні.
«Абсурдом і аномалією» назвали російське головування у Радбезі представники України, а також низка країн ООН висловили обурення. Постпред України при ООН Сергій Кислиця назвав «безпрецедентною за всю історію ООН ганьбою» факт головування Росії в Радбезі ООН.
«На жаль, Росія є постійним членом Ради Безпеки і не існує міжнародно-правового шляху, щоб змінити цю реальність», – прокоментували ситуацію у постійному представництві США при ООН, повідомляв Голос Америки.
У постійному представництві США при ООН лише повідомили - сподіваються, що Росія буде поводитися професійно, щоб Радбез міг продовжувати свою роботу щодо забезпечення миру у світі.
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- Голос Америки
Кремль може змінити військове командування через провал зимового наступу - ISW
Росія незабаром може змінити своє вище військове командування через невдалий зимовий наступ в Україні. Про це, вказуючи на зростання припущень з боку російських воєнних блогерів, пише американський аналітичний центр ISW.
Експерти центру й раніше вважали, що російський зимовий наступ навряд чи буде успішним "через постійні невдачі російського командування зрозуміти часові та просторові співвідношення, пов’язані з такою кампанією".
Також там оцінюють, що Кремлю "бракуватиме бойової потужності, необхідної для підтримки більш ніж однієї великої наступальної операції в Донецькій і Луганській областях, а тривалі кампанії вербування в Росії та на окупованих українських територіях можуть свідчити про те, що Росія готується до нестачі резервів". 1 квітня в Росії розпочався піврічний призов, найбільший з 2016 року.
ISW відзначає, що численні російські, українські та західні джерела засвідчили, що російський зимовий наступ не зміг досягти мети Кремля повністю захопити Донецьку та Луганську області до 31 березня. При цьому російські війська продовжували розбудовувати оборону на окупованому півдні України.
Нині Генштаб ЗСУ повідомив, що "найгарячішими залишаються бої за райони населених пунктів Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка". А "не маючи бажаних результатів на полі бою, ворог продовжує цинічно вести війну проти мирних громадян", завдаючи ударів балістичними ракетами по цивільних об’єктах міста Дружківка та Авдіївка Донецької області.
Тим часом британська військова розвідка відзначає, що "хоча Росія зазнала до 200 000 втрат після свого повномасштабного вторгнення в Україну, значна кількість із них сталася через небойові причини", серед яких неправильне поводження зі зброєю, дорожньо-транспортні пригоди та переохолодження, а також зловживання алкоголем.
Що означатиме головування Росії в Радбезі ООН та чи існують юридичні шляхи недопущення цього? Відео
1 квітня головування у Раді Безпеки Організації об’єднаних націй, ключовому органі, який відповідає за безпеку та дотримання миру в світі, перейде Росії. Своє повномасштабне вторгнення країна-агресорка розпочала у лютому минулого року, коли також головувала у Раді Безпеки.
- Голос Америки
МОК критикує Україну за рішення не дозволяти українцям змагатися з російськими спортсменами
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) виступив з критикою рішення України не допускати українських спортсменів до відбіркових змагань на Олімпіаду-2024 у Парижі, якщо їм доведеться змагатися з росіянами. На думку МОК, що це завдасть шкоди лише українському спорту та його спортсменам, повідомляє Reuters з посиланням на заяву МОК, видану у суботу.
Напередодні міністр уряду України Олег Немчинов заявив в ефірі телемарафону, що українські спортсмени братимуть участь лише у тих відбіркових турнірах на Олімпійські ігри в Парижі, де не буде росіян. А за порушення цього рішення відповідна федерація буде позбавлена статусу “національна”.
«Якщо таке рішення буде реалізовано, це лише зашкодить спільноті українських атлетів і жодним чином не вплине на війну, яку хоче зупинити світ і яку так різко засудив МОК», – цитує Reuters заяву олімпійського комітету.
«Через той факт, що, на жаль, у світі занадто багато воєн, збройних конфліктів і криз, майже на кожній олімпіаді спортсмени змагалися один з одним, незважаючи на те, що їхні країни перебувають у стані війни чи конфлікту", - заявляє МОК.
Як повідомляв Голос Америки, МOК захищає своє рішення повернути на Олімпіаду російських і білоруських спортсменів.
США також занепокоєні через можливість участі спортсменів з Білорусі та Росії в Олімпійських іграх, - заявляв речник Держдепу США Ведант Пател на брифінгу для преси у вівторок.
За інформацією президента України Володимира Зеленського, озвученою ним у лютого цього року, через війну Росії проти України загинули 228 українських спортсменів і тренерів. Про це Зеленський сказав у своєму зверненні до учасників саміту міністрів спорту держав-партнерів.
“Якби олімпійськими видами спорту були вбивства й ракетні удари, то ви знаєте, яка національна збірна взяла б перше місце. І не важливо, чи був би в цієї збірної її офіційний прапор – державний триколор. Російські терористи використовують різну символіку”, - сказав Зеленський, посилаючись на рішення МОК дозволити спортсменам з Білорусі та Росії виступати під нейтральним прапором.
Він також нагадав, що російські спортсмени не виступили із засудженням війни, розв’язаної їх державою: “Фактично немає такого засудження. Хіба поодинокі голоси, які швидко згасають”.
МОК запровадив санкції щодо Росії та Білорусі після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року, але тепер виступає за повернення спортсменів на наступні Олімпійські ігри, що мають пройти в Парижі 2024 року.
- Екатеріне Маґалдадзе
- Голос Америки
Надати Україні всю необхідну зброю та допомогти їй перемогти - закликав МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс. Відео
Надати Україні всю необхідну зброю та допомогти їй перемогти - закликав міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс в екселюзивному інтерв’ю Голосу Америки. За його словами, успіх України є в інтересах Європи, США та світу.
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