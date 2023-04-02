ЄС протистоятиме зловживанням РФ під час її головування в Радбезі ООН- Боррель

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз протистоятиме зловживанням РФ під час її головування в Раді безпеки ООН.

«Сьогоднішній перехід до Росії головування в Раді Безпеки якраз пасує квітневому Дню дурня. Не зважаючи на те, що Росія є постійним членом Ради Безпеки, вона постійно порушує саму суть правової системи ООН. ЄС протистоятиме будь-яким зловживанням з боку Росії під час її головування», - написав головний дипломат ЄС у Twitter.

1 квітня Росія розпочала місячне головувати у Раді Безпеки – так само як очолювала Раду у лютому 2022, коли розпочала війну в Україні.

«Абсурдом і аномалією» назвали російське головування у Радбезі представники України, а також низка країн ООН висловили обурення. Постпред України при ООН Сергій Кислиця назвав «безпрецедентною за всю історію ООН ганьбою» факт головування Росії в Радбезі ООН.

«На жаль, Росія є постійним членом Ради Безпеки і не існує міжнародно-правового шляху, щоб змінити цю реальність», – прокоментували ситуацію у постійному представництві США при ООН, повідомляв Голос Америки.

У постійному представництві США при ООН лише повідомили - сподіваються, що Росія буде поводитися професійно, щоб Радбез міг продовжувати свою роботу щодо забезпечення миру у світі.