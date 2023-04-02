Блінкен у телефонній розмові з Лавровим закликав звільнити утримуваних РФ американських громадян

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, в якій закликав до звільнення утримуваних РФ громадян США – репортера Wall Street Journal Евана Гершковича та колишнього консультанта з морської піхоти та корпоративної безпеки Пола Вілана. Про це держсекретар написав в Твіттері.

«Я розмовляв сьогодні з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, щоб висловити нашу глибоку стурбованість у зв’язку з неприйнятним затриманням Росією журналіста, який є громадянином США. Я закликав до його звільнення та до звільнення неправомірно затриманого громадянина США Пола Вілана», - написав Ентоні Блінкен.

«Секретар і міністр закордонних справ Лавров також обговорили важливість створення середовища, яке дозволяє дипломатичним представництвам виконувати свою роботу», - йдеться в повідомленні речника Держдепартаменту Веданта Патела, розміщеному на сайті відомства.

31 березня президент Джо Байден закликав Росію звільнити Евана Гершковича.

Сідаючи на борт гелікоптера в п’ятницю, Байден відповів однією фразою на запитання журналістів щодо справи Гершковича.

«Відпустіть його», – сказав Байден журналістами перед тим, як відправитися на базу ВПС Ендрюс.

Як повідомляв раніше Голос Америки Байден додав, що дипломатичні відносини з Росією є настільки поганими, що дві держави ледь підтримують дипломатичний зв’язок, і подальша висилка російських дипломатів «не є в планах».

Федеральна служба безпеки РФ повідомила в четвер, що Гершковича затримали в місті Єкатеринбург на Уралі під час нібито спроби отримати секретну інформацію.

Редакція газети Wall Street Journal категорично відкинула ці звинувачення, зазначивши в заяві, що «рішуче заперечує звинувачення ФСБ і вимагає негайного звільнення нашого відданого журналіста, якому ми повністю довіряємо». Як повідомляє газета WSJ, новинні організації з усього світу приєдналися в п’ятницю до засудження арешту Гершковича в Росії.

Гершкович є першим американським репортером, якого заарештували за звинуваченнями в шпигунстві в Росії з вересня 1986 року, коли КДБ заарештував Ніколаса Данілова, московського кореспондента U.S. News and World Report. Його звільнили без висунення звинувачень через 20 днів після обміну на співробітника місії Радянського Союзу в ООН, якого заарештувало ФБР.

Пол Вілан перебуває у в’язниці в Росії з грудня 2018 року за звинуваченнями у шпигунстві, які його родина та уряд США назвали безпідставними.